Janza Kata hálás, hogy a nézők képernyősként is kedvelik

A Jászai Mari-díjas színművész körül egyszerre pezseg a színház, a koncertek és a televízió világa. Bebizonyította, hogy a közönség nemcsak a színpadon, hanem a Csináljuk a fesztivált! zsűrijében is rajong érte, ősztől pedig egy új műsorban mutathatja meg másik arcát – vasárnaponként az Azt beszélik című Duna-talkshow egyik állandó szereplőjeként is láthatják.

„Úgy érzem, a legjobbkor találtak meg ezek a feladatok. Kifejezetten élvezem, szeretem megélni a képernyős énemet” – vallotta be Janza Kata a Család-barát magazin vendégeként. Az előadóművész szerint az, hogy egyszerre lehet komoly szakmai ítész és felszabadult, nevetős beszélgetőtárs, számára igazi ajándék. A visszajelzésekből azt tapasztalja, hogy a közönség a valódi, esendő, néha bohókás karakterére énjére is kíváncsi: „Mindig is szerettem sztorizni. A koncertjeim végén, amikor már lazább dalok jönnek, mesélek néhány vicces történetet, ami csak ott hangzik el. A közönség az ilyen megnyilvánulásokból tapasztalja meg, hogy mi is hasonló élethelyzeteket, érzelmeket élünk át, mint bárki más.”

Mint mondta, a Csináljuk a fesztivált! forgatásain is ezt az őszinte, játékos oldalát szeretik benne a nézők és a kollégák. „Az a jó, amikor egy pillanatra mi is elfeledkezünk arról, hogy a zsűrifotelben vagyunk, és megtörténik velünk a csoda. Amikor látom, hogy Bereczki Zoli mellettem újra gyerekké válik, vagy hogy Balázs Klári elpityeredik egy dalon – ezek az igazi pillanatok” – hangsúlyozta. Emlékezetes és vidám élményeket él át az Azt beszélik című műsorban is. Janza Kata számára jutalomjáték, hogy az adásokban nemcsak művészként, hanem barátként, nőként, emberként is jelen lehet: nem fél megmutatni a közönségnek a szakmai oldalán túli énjét.

Család-barát – hétköznaponként 9:35-kor és 11:10-kor a Duna műsorán.

Azt beszélik – szórakoztató talkshow minden vasárnap 18:45-től a Dunán.

Csináljuk a fesztivált! 5. évad – december 6-tól a Dunán.

