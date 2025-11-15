Akár hosszabb ideig is élhetünk, ha betartjuk ezeket az életmódbeli tanácsokat.

Bizonyos életmódbeli változtatásokkal, bárki segíthet magán annak érdekében, hogy hosszabb ideig éljen és lelassítsa az öregedést. Kutatások szerint az ember biológiai életkorára jelentős hatása van az életmódnak.

A The Conversation angol nyelvű portál arról írt, hogy az egészség, a fitt állapot és a hosszú élettartam elérése érdekében a társadalom számos olyan iparágat hozott létre, amelyek azt állítják, hogy például képesek megakadályozni, vagy lelassítani az öregedést.

A portál szerint a hosszú élet titka nem annyira bonyolult, sok egyszerű dolgot bárki megtehet, hogy fiatalabbnak érezze magát.

A cikkben azokra a kutatásokra hívták fel a figyelmet, melyek azt mutatják, hogy az ember biológiai életkora és a valódi leélt évek száma nem feltétlenül van egymással összhangban és az az ember, akinek a biológiai életkora fiatalabb, nagyobb valószínűséggel éli túl a magasabb biológiai korút.

A biológiai életkort pedig a mindennapi életmódbeli döntések jelentősen befolyásolják, így az azzal kapcsolatos döntés, hogy meddig élhetünk mindenkinek saját kezében lehet.

A portál szerint például az egész életen át tartó rendszeres testmozgás csökkenti a halálozás kockázatát, ezzel közvetlenül elérhető a hosszú élettartam és ehhez hozzátették, hogy ezt soha nem késő elkezdeni, mivel egy tanulmány kimutatta, hogy az ülő emberek, akik nyolchetes edzésprogramot alkalmaztak (heti háromszor 60 perces edzés), körülbelül két évvel megfordították biológiai életkorukat.

A heti három-négy alkalommal végzett erő- és állóképességi gyakorlatok keveréke (akár 23 perces foglalkozásokkal) szintén jelentősen csökkenti az öregedést.

Emellett – írja a Conversation – az egészségesebb ételek megválasztása közvetlenül segítségre van a biológiai életkor csökkentésében, a krónikus betegségnek pedig egyik gyakori okozója az elhízás.

Egy több mint két és félezer embert vizsgáló tanulmány kimutatta, hogy

ha valaki akár fél-egy éven keresztül egészségesebben táplálkozik, az jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy hosszabb ideig fiatalabb maradjon.

Az egészségesebb ételeket tartalmazó diéta is jelentős segítséget nyújthat a fiatalos, fitt élet elérésében, ez több gyümölcsöt, zöldséget, teljes kiőrlésű gabonát, dióféléket, hüvelyeseket, halat, sovány fehérjéket és egészséges zsírokat (például olaj) tartalmaz, ugyanakkor érdemes csökkentenia vörös húsok, telített zsírok, hozzáadott cukrok és nátrium bevitelét.

A kiegyensúlyozott étrend antioxidánsokat, vitaminokat és gyulladáscsökkentő vegyületeket tartalmaz, amelyek segítenek a sejteknek helyreállítani a károsodásokat és csökkenteni a DNS-ünkre nehezedő stresszt. Ezek a tápanyagok befolyásolják a DNS-metilációt is – fűzték hozzá a cikkben.

A cikk kitér arra is, hogy a jó minőségű alvás lehetővé teszi a szervezet számára, hogy helyreállítsa a DNS-t és a hormonális egyensúlyt, csökkentse a gyulladást és megtisztítsa a sejthulladékot, így erősítve az immunrendszert, az anyagcserét és az idegrendszert, annak érdekében, hogy az ember fiatalos és ellenálló maradjon.

Egy áttekintés kimutatta, hogy az alvás minősége közvetlenül összefügg az öregedés sebességével. Azoknál az embereknél, akik éjszakánként öt óránál kevesebbet alszanak, jelentősen megnő az életkorral összefüggő betegségek, például a cukorbetegség, a szívbetegségek, a rák és a demencia kockázata.

A cikkben ugyanakkor azt is hangsúlyozták, hogy a dohányzás és az alkoholfogyasztás az öregedés legerősebb és legkövetkezetesebb felgyorsítói.

Kimutatták, hogy

a dohányzás rövid időn belül a tüdőt több mint 4 évvel, míg a légúti sejteket közel öt évvel öregíti.

Emellett minél több alkoholt fogyaszt valaki, annál jobban felgyorsul ennek a bizonyos biológiai életkornak a növekedése.

Ezek a szokások felgyorsítják a biológiai öregedést, mert közvetlenül károsítják a DNS-t, fokozzák a gyulladást és túlterhelik a sejteket stresszel, ez pedig arra készteti a testet és a szerveket, hogy keményebben dolgozzanak, és gyorsabban öregedjenek.

A stresszkezelés is kulcsfontosságú. A kutatások szerint az érzelmek szabályozásának és a stresszszint kezelésének képessége előrejelzi az életkor gyorsulását. Egy másik tanulmány megállapította, hogy az átlagosan heti 40 óránál több elvégzett munka két évvel növelte a biológiai életkort, valószínűleg a stressz miatt.

A stressz közvetlenül felgyorsíthatja a biológiai életkort, mivel befolyásolja a hormonális választ, károsítja a DNS-t és csökkenti az immunitást. A stressz közvetve más tényezőket is befolyásolhat, amelyek felgyorsíthatják az életkort, például az étrendet, az alvást és azt, hogy iszunk vagy dohányzunk.

A cikkben azt is írták: egyre több kutatás azt is kimutatta, hogy az olyan tényezők, mint a magány, a szélsőséges hőnek és hidegnek való kitettség, a légszennyezés és a környezetünk (például a hátrányos helyzetű területeken való élet) szintén befolyásolhatják az öregedést.

Ezeknek a tényezőknek az életkorra gyakorolt hatása az embertől, a genetikájától és attól is függhet, hogy mennyi ideig ragaszkodik ezekhez az életmódbeli szokásokhoz és egyéb tényezőkhöz.

A The Conversation portál cikke leszögezi: még a kis szokások megváltoztatása is pozitívan javíthatja az egészséget és a jólétet, és bizonyos esetekben visszaforgathatja az időt.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Twitter @MailOnline)