Pataky Attila szerint még messze van a nyugdíjazása

Az Edda Művek frontembere a Petőfi Rádió Kultúrfitnesz című műsorában osztotta meg: fél évszázad után is főként a hivatása körül forog az élete, ezért alig van szabadideje. A frontembert a turnézás lelkileg feltölti, de fizikailag kissé megterheli: idén először hét kilót fogyott a nyári koncertek alatt.

Több mint ötven éve áll színpadon, és bár sokan már visszavonultak volna ennyi idő után az aktív zenélésből, Pataky Attila számára a rockzene még mindig életforma. A Fonogram életműdíjas Edda Művek dalain generációk nőttek fel: a Kör, az Éjjel érkezem vagy a Kölyköd voltam című dalokat most is minden koncerten együtt zengi a közönséggel. Az énekes úgy érzi, amíg van hangja, hite és szeretet körülötte, addig nem tud és nem is akar leállni.

„Eléggé egocentrikus, Edda-központú életet élek. Harmincórás napok kellenének, hogy magamra is és a párkapcsolatomra is elegendő idő jusson” – vallotta be a Petőfi Rádió műsorában Pataky Attila, akinek idén nyáron is alig akadt szabad hétvégéje. „Életemben először fogytam turné alatt, olyan hét kilót adtam le, amit most szedek vissza. Nagyon erős nyár áll mögöttünk, de tele boldogsággal és örömmel” – tette hozzá az énekes a Kultúrfitnesz című műsor vendégeként.

Pataky Attila szerint a nyugdíjazása még messze van, mert az élő koncertekre sosem un rá a közönség.

Példaként említette, hogy a kisebbik fia rendszeresen jár klubokba a barátaival élő zenét hallgatni: hiába recseg a hangosítás vagy éppen hamiskás az énekes, minden baki ellenére is, jobban élvezik azt, ami élő és – ahogy fogalmazott – nem művi „képernyőtermék”.

A siker titka kapcsán elmondta: a legnagyobb slágereiket határon innen és túl ismerik, de mivel 250 Edda-dalt tart számon tőlük a Magyar Szerzői Jogvédő Iroda, kétszer ugyanazt a élményt sosem kapja tőlük a közönség, így sem a zenekar tagjai, sem a rajongók nem unják meg a koncertjeiket. A teljes beszélgetés újrahallgatható a Petőfi Rádió Soundcloud-oldalán.

Kiemelt kép forrása: MTVA/Csöndör Kinga