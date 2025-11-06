Klónoztatta elpusztult kutyáját a korábbi amerikaifutball-legenda, hogy a családjának tagja maradhasson

A visszavonult NFL-sztár Tom Brady elárulta, hogy új kutyája, Junie, a 2023-ban elhunyt volt kutyájának, Lua-nak a klónja. A műveletet a Colossal Biosciences, egy dallasi biotechnológiai vállalat végezte, amelynek Brady a befektetője is.

Tom Brady, hétszeres Super Bowl-bajnok visszavonult futballista, meglepetést okozott a közönségnek azzal, hogy elárulta:

új kutyája, Junie egy laboratóriumban született.

Lua, a pitbull keverék szuka, amelyet Brady évekkel ezelőtt fogadott örökbe volt feleségével, Gisele Bündchennel, 2023 decemberében elhunyt, azonban halála előtt vérmintát vettek tőle – írja a La Stampa. „Szeretem az állataimat. Ők jelentik a világot számomra és a családom számára. Néhány évvel ezelőtt a Colossal céggel dolgoztam együtt, és a nem invazív klónozási technológiájukat alkalmaztuk, amelynek során egyszerű vérmintát vettek az idős kutyánktól, mielőtt elhunyt” – nyilatkozta a volt amerikaifutball-játékos.

Néhány hónappal Lua halála után a Colossal Biosciences visszajuttatta a Brady családnak a klónt: Junie-t.

„A családom számára ez egy második esély volt” – mondta Brady.

Ugyanakkor a La Stampa megjegyzi: Brady bejelentése inkább egy marketinghirdetésnek tűnik, mint személyes vallomásnak, amely egy másik hírt hivatott alátámasztani: a Colossal Biosciences felvásárolta a Viagen Pets and Equine vállalatot. A Viagen arról volt ismert, hogy klónozta Barbra Streisand és Paris Hilton kutyáit.

A cég honlapján azt írták, hogy egy állat DNS-ének megőrzése körülbelül 1600 dollárba kerül, míg egy kutya vagy macska klónozása akár 50 000 dollárba is kerülhet.

Az állatok klónozása nem új keletű, de továbbra is megosztja a közvéleményt. Vannak, akik ezekben a kísérletekben a veszélyeztetett fajok megőrzésének előrelépését látják, mások viszont attól tartanak, hogy ez a gyakorlat az élet „ipari” megközelítését táplálja. A szakértők emlékeztetnek arra, hogy a klón nem reprodukálja az eredeti állat emlékeit vagy személyiségét: genetikai ikertestvér, nem reinkarnáció.

Maga Tom Brady azonban üdvözölte a technológia adta lehetőséget és úgy fogalmazott:

„Junie-t nem tudományos kísérletnek tekintjük, hanem családunk tagjának”.

Kiemelt kép forrása: X.com