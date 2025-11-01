Egy háromlábú kutya a forgatáson változtatta meg a színész életét

Egy találkozás a forgatáson új életet hozott: Rafa Vitti, a Netflix Caramelo című filmjének főszereplője és élettársa, Tatá Werneck örökbe fogadták Leonciót, a háromlábú kutyát, aki a film forgatásán is szerepelt. Így miután első családja elhagyta, a kutya végre egy stabil, szeretettel teli otthont talált.

Leoncio nem egy átlagos színész. Mielőtt a Caramelo forgatására került, a keverék kutyát a Projeto Amor de Pet mentette meg, amely elhagyott állatokon segít. Amikor egy örökbefogadási vásáron rátaláltak, állapota nagyon rossz volt: „Arra számítottunk, hogy egy letört, szomorú kutyát találunk. Meglepetésünkre azonban mind nagyon vidámak voltak.”

Bár bal első lába hiányzott, Leoncio soha nem vesztette el az életkedvét. Az amputáció és a hosszú rehabilitáció után az önkéntesek így meséltek róla: „Nem érdekelt a fájdalom, a lába vagy az éhség; csak élni akartál, hogy gondoskodjanak rólad és szeressenek.”

Az idő múlásával Leoncio a projekt rugalmasságának szimbólumává vált:

„Te vagy az öröm kutyaként. Azon a napon megígértük, hogy mindent megteszünk érted, és hogy máris nagyon szeretünk.”

Egy év után örökbefogadó családja visszavitte, ami mélyen megrázta az önkénteseket: „Ez felháborított minket és mélyen megsebesített. Úgy éreztük, hogy cserbenhagytuk őt.”

Ekkor lépett közbe Luís Estrelas rendező, aki segített neki a gyógyulásban, és statisztaszerepet adott neki a Caramelo című filmben, ahol az élete újra megváltozott. A forgatáson Rafa Vitti színész megismerkedett vele, és különleges kapcsolat alakult ki köztük. A CNN Brasil szerint a színészt lenyűgözte a kutya szeretetteljes természete, ezért a forgatás után örökbe fogadta.

„Azonnal egymásba szerettek, de mint minden tudatos örökbefogadásnál, a döntést alaposan megfontolták.”

– írta a lap.

QUE AMOR! Tatá Werneck e Rafa Vitti adotam Leôncio, cão de três patas que participou do filme “CARAMELO” 🥺❤️ pic.twitter.com/NtEUep1pl4 — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) October 20, 2025

A párnak így már tizenegy háziállata van, és otthonukat úgy alakították ki, hogy a háromlábú kutya kényelmesen élhessen. A filmben, ahogy az életben is, az ember és a kutya közötti kapcsolat az újjászületés szimbóluma lett.

A Caramelo forgatásán hatvan menhelyi kutya vett részt, akik közül sokan új családot találtak maguknak.

Leoncio, akit most szeretet és törődés vesz körül, a film üzenetének élő példája: az állatok képesek empátiájukkal és hűségükkel megváltoztatni az emberek életét.

A Projeto Amor de Pet így búcsúzott tőle: „Lele, Isten minden utat ismer, és mindaz, ami veled történt, célja volt… Légy nagyon boldog, kicsi gyermekünk! Mindörökké szeretni fogunk minden porcikádat.”

Kiemelt kép forrása: X.com