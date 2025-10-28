Zarándokhellyé vált egy pad, ahol elbúcsúzott valaki a kutyájától

Egy parkban talált kézzel írott levél hatotta meg az internetet, melyben egy nő elbúcsúzott elhunyt kutyájától. A néhány soros üzenet világszerte emberek ezreinek szívét érintette meg, emlékeztetve arra, hogy az állatok iránti szeretet soha nem múlik el igazán.

„Kedves Clarke, jobban hiányzol, mint ahogy azt a szavak kifejezhetnék. Nagy űrt hagytál az életemben. Bárcsak itt lennél, hogy még egyszer táncolhassunk és nevethessünk együtt. Átöleltelek volna, és azt mondtam volna, hogy szeretlek, ha tudtam volna, hogy ilyen hamar elmész. Remélem, békére leltél. Minden nap hiányzol. Szeretlek, barátom” — olvasható Sarah G. kézzel írott levelében, melyen nem szerepelt sem dátum, sem magyarázat. Csak ez a levél, amelyet egy üzenetnek szánt kutyájának, aki már nincs többé.

Egy járókelő vette észre először a levelet, majd megállt, lefotózta, és megosztotta a Redditen. Sarah levele pedig egyenesen szíven találta mindazokat, akik valaha elveszítettek egy állatot.

Több tízezer ember kommentelt, kifejezve, hogy magára ismert ezekben a sorokban.

Volt, aki elmesélte, hogy ugyanezt a fájdalmat élte át, mások visszatértek a saját parkjukba, hogy gyertyát vagy virágot tegyenek le, és akadt olyan is, aki bevallotta, hogy soha nem volt elég ereje hasonló búcsúlevelet írni. A pad alá néhányan kutyakekszet helyeztek el, vagy egy kutyát ábrázoló rajzot hagytak ott – írja a La Stampa.

Azóta az a pad a parkban már nem csupán egy hely, ahol le lehet ülni.

Egy apró emlékhely, egy diszkrét oltár vált belőle minden olyan ember számára, aki a elpusztult háziállatát gyászolja.

Sarah egyszerű, őszinte szavaiban örökre megmarad az ígéret, amelyet mindenki ismer, aki valaha szeretett egy állatot: soha nem mennek el igazán, ott maradnak a mozdulatainkban, az emlékeinkben, és a szívünkben, amely még mindig várja őket.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)