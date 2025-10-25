Jön az óraátállítás: ezzel együtt változik a közlekedés és a mindennapi életünk is vasárnap

Október 26-án történik meg az órák átállítása a téli időszámításra, ami a bioritmusunkat jelentősen befolyásolja, de napi vonatkozásában még a közlekedésre is hatással van. A Magyar Alvás Szövetség szerint ideje lenne eltörölni a lépést.

Korábban már írtunk arról, hogy október 26-án megtörténik az órák átállítása a téli időszámításra – a szokásosnál egy kicsit korábban.

Lakatos Ágnes természetgyógyász korábban, a Baon.hu-nak adott interjújában elmondta: az alvás-ébrenlét ciklus megbomlása komoly kihívás elé állíthatja a belső biológiai órát. Az átállás megzavarhatja a melatonin és a kortizol termelődésének egyensúlyát, ami nemcsak alvászavarokat, hanem fáradékonyságot, koncentrációs nehézségeket, hangulatingadozást, sőt – komolyabb esetekben – a vérnyomás és a szív- és érrendszer működésének zavarait is okozhatja.

A tudományos bizonyítékok arra utalnak, hogy a nyári időszámítás megszüntetése és a természetes időzónák létrehozása a közegészségügy és a gazdaság javát szolgálná. A testi tünetek között gyakran jelentkezhet puffadás, emésztési problémák vagy akár az immunrendszer gyengülése is.

Bár az EU évek óta tárgyal az óraátállítás eltörléséről, egyelőre nem született végleges döntés, így a gyakorlat – legalábbis egyelőre – marad.

Különösen az idősek és a krónikus betegséggel élők lehetnek érzékenyek az időátállítás negatív következményeire. A kellemetlenségek enyhítésére érdemes pár nappal korábban elkezdeni a felkészülést: korábban kelni, természetes fényen tartózkodni, este kerülni a képernyőket, koffeint és nehéz ételeket. A szakértő szerint sok magyar szenvedi meg az óraátállítás következményeit.

A Magyar Alvás Szövetség szerint is ideje lenne eltörölni

A Magyar Alvás Szövetség egy közleményben hangsúlyozta, hogy az óraátállítás eltörlése valamennyi uniós országban kötelező lenne, ennek időpontja és a megfelelő időzóna meghatározását érintő megállapodás azonban várat magára – írta az Index.

A szövetség szerint megfontolandó lehet akár a jelenlegi időzóna, a GMT+-váltás lehetősége, vagy más kronobiológiai javaslatok figyelembevétele. A koordináció elengedhetetlen annak biztosításához, hogy a meridiánokon osztozó közvetlen szomszédok ugyanazt a szabványos időt válasszák, így elkerülve az időzónák összemosását, ami megzavarná a piacot és a tagállamok közötti kereskedelmet. A Magyar Alvás Szövetség kapcsolódik a nemzetközi Time Use Initiative (TUI) programjához, amelyet számos kutatóközpont és szakértő támogat a világon.

„A tudományos bizonyítékok arra utalnak, hogy az óraállítás mielőbbi megszüntetése életmód- és egészségszemlélet-váltást kíván, nem hosszabbíthatjuk tovább következmények nélkül a nappalokat az éjszakai alvásidő rovására”

– mondta G. Németh György, a Magyar Alvás Szövetség elnöke.

Az óraátállítás kapcsán a a Magyar Alvás Szövetség is felhívja a figyelmet az időgazdálkodás fontosságára, az időszegénység okozta egyenlőtlenségek csökkentésére, kiemelve, hogy az időhöz való jog mindenki számára biztosított. Ugyanis az időgazdálkodás jelenlegi beosztása jelentős kellemetlenséget okozhat az embereknek, az negatívan befolyásolja fizikai és mentális tevékenységüket.

Aki éjszaka közlekedik, az figyeljen oda, mert változik a menetrend is

A BKK és MÁV járatait is érinti a változás, néhány nemzetközi vonat is másképp közlekedik. A Budapesti Közlekedési Központ közleménye alapján néhány vonalon – jellemzően a ritkábban közlekedő járatoknál – egy-két indulás időpontja változik, ugyanakkor a téli és a nyári időszámítás szerint is közlekedik hajnali 2 és 3 óra között a legtöbb éjszakai járat, jellemzően azok, amelyek óránként, félóránként vagy még sűrűbben indulnak.

A MÁVINFORM tájékoztatása szerint az óraigazítás néhány belföldi és nemzetközi vonat menetrendjét érinti, valamint pár helyközi Volán-járat közlekedése módosul Érd és Kiskunhalas térségében:

A Budapest–Győr–Hegyeshalom vonalon az éjjel 1:25-kor induló járat nyári időszámítás szerint közlekedik.

Budapest–Esztergom vonatkozásban az 1:25-kor a Nyugatiból induló S72-es vonat nyári időszámítás szerint közlekedik, Esztergomba 2:36-kor érkezik, míg a 2:25-kor induló járat már téli időszámítás szerint közlekedik, Esztergomba 3:35-kor érkezik.

A Budapest–Székesfehérvár vonalon a Déli pályaudvarról 1:20-kor induló G44-es vonat nyári időszámítás szerint közlekedik, 2:24-kor érkezik Székesfehérvárra. A szintén a Déliből 2:40-kor induló vonat már téli időszámítás szerint közlekedik.

Budapest–Vác–Szob vonatkozásban 3 járat is érintett, a Nyugati pályaudvarról Szobra 0:50-kor induló S70-es vonat a nyári időszámítás szerint közlekedik, Szobra 2:04-kor érkezik. A Nyugatiból Vácra 1:50-kor induló S70-es vonat a nyári időszámítás szerint közlekedik, Vácra 2:30-kor érkezik. A szintén a Nyugatiból Szobra 2:50-kor induló S70-es vonat pedig a téli időszámítás szerint közlekedik, Budapestről a téli időszámítás szerinti 2:50-kor indul.

A Budapest–Veresegyház–Vácrátót–Vác vonalon a Nyugati pályaudvarról Vácra 2:05-kor induló S71-es vonat a téli időszámítás szerint közlekedik, Budapestről 2:05-kor indul.

Budapest–Cegléd–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony vonatkozásban 4 vonat menetrendjében is változás lesz, a Nyugati pályaudvarról Szolnokra 0:40-kor induló S50-es vonat a teljes útvonalon a nyári időszámítás szerint közlekedik, Szolnokra 2:25-kor érkezik. A Nyugatiból Szolnokra 1:43-kor induló S50-es vonat Budapest és Cegléd között a nyári időszámítás szerint közlekedik, Ceglédre a téli időszámítás szerint 2:02-kor érkezik és 2:08-kor indul tovább. Szintén a Nyugatiból Debrecenbe 2:35-kor induló személyvonat a teljes útvonalon a téli időszámítás szerint közlekedik, Budapestről 2:35-kor indul. Debrecenből a Nyugatiba 2:34-kor induló Cívis InterRégió a teljes útvonalon a téli időszámítás szerint közlekedik, Debrecenből 2:34-kor indul.

Szintén módosul a Budapest–Újszász–Szolnok vonalon 2 járat menetrendje. A Keleti pályaudvarról Sülysápra 1:50-kor induló S60-as vonat a teljes útvonalon a nyári időszámítás szerint közlekedik, Nagykátára 2:51-kor érkezik. A Szolnokról a Keletibe 2:58-kor induló G60-as vonat a teljes útvonalon a téli időszámítás szerint közlekedik, Szolnokról 2:58-kor indul.

Budapest–Lajosmizse és Kaposvár–Siófok vonatkozásban egy-egy szerelvény menetrendje módosul. A Lajosmizséről a fővárosba közlekedő első, S21-es vonat a téli időszámítás szerinti 2:40-kor indul. A Tabról 2:21-kor induló személyvonat a teljes útvonalán a téli időszámítás szerint közlekedik, Tabról 2:21-kor indul.

A Szeged és Hódmezővásárhely között közlekedő TramTrain vasútvillamos esetében 2 vonat menetrendjében lesz változás. A Szeged vasútállomásról 2:05-kor induló vasútvillamos a teljes útvonalon a téli időszámítás szerint közlekedik. Hódmezővásárhelyre 2:48-kor érkezik. A Hódmezővásárhely vasútállomástól 2:09-kor induló vasútvillamos a teljes útvonalon a téli időszámítás szerint közlekedik, Szegedre 2:54-kor érkezik.

Az óraátállítás Magyarország területén öt nemzetközi vonatot érint:

A Bécs és Bukarest között közlekedő Dacia EuroCity Lőkösházáig a nyári időszámítás szerint közlekedik, onnan a téli időszámítás szerinti 2:00-kor indul.

A Bukarest és Bécs között járó Dacia EuroCity Lőkösházáról már a téli időszámítás szerint 2:39-kor indul.

A Csapról és közvetlen kocsikkal Kijevből érkező Hortobágy EuroCity még nyári időszámítás szerint 2:50-kor érkezik Záhonyba, ahonnan a téli időszámítás szerint 4:05-kor indul tovább Budapesten át Bécs felé.

A Kijevből érkező Transcarpathia gyorsvonat a teljes útvonalán a nyári időszámítás szerint közlekedik, Szolnok és Budapest között korábban.

Illetve a Kijevbe induló Transcarpathia gyorsvonat a nyári időszámítás szerint közlekedik Záhonyig, onnan viszont már a téli időszámítás szerinti 4:40-kor indul.

Emellett változások lesznek a helyi és helyközi buszközlekedésben is. Öt helyközi járat érintett Érd – Bem tér, Kelenföld vasútállomás – Érd, Kunszentmiklós-Népliget – Kiskunhalas-Népliget és Cibakháza–Szolnok viszonylatban, ezenfelül Szeged és Dunaújváros helyi buszközlekedésében lesznek változások.

Kapcsolódó tartalom Rég nem esett ilyen korai időpontra a téli időszámítás kezdete Idén is október utolsó hétvégéjén kell résen lenni.

Kiemelt kép: a hirado.hu grafikája.