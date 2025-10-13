Monarchia korabeli ékszer öröklődik Novodomszky Éva családjában  

Bár a Duna műsorvezetője számára felbecsülhetetlen értékkel bír az a gyűrű, amely több generáció óta öröklődik családjában női ágon, a Családi körben kedden délutánonként látható Örökölt tárgyainkban az is kiderül, valójában mennyit ér a tárgy a szakértő szerint. A Duna nézői azt is megtudhatták, hasonló ékszerek esetén kihez érdemes fordulni.

Dédnagymamája szarvasi házában töltötte a nyarat a Duna műsorvezetője, Novodomszky Éva, csendben rendezgetve a rájuk maradt örökséget. „A tárgyak mindegyike egy-egy történetet suttog, amelyek visszarepítenek a múltba, a gyerekkorba, régi mesék, szeretetteljes pillanatok közé” – meséli Novodomszky Éva az emlékekkel teli házban. Bár számára minden, ami rámaradt értékes, de kíváncsi, vajon a világ számára is az-e. A gyűjtemény egyes darabjait ismerhetik meg a Családi körben kedd délutánonként látható Örökölt tárgyaink sorozatban, amelyben a képernyős különböző szakértőkhöz fordul, hogy a nézők is hasznos információkat kaphassanak egy-egy örökölt tárgy értékéről, és ötleteket az emlékek méltó megőrzéséről.

Legutóbb egy olyan gyűrűt mutatott meg, amely generációról generációra öröklődik a családban női ágon, bár nem tudják, eredetileg kié volt, vagy hogy milyen kő van benne. „Dédnagymamám anyukája volt talán az első, aki odaadta lánygyermekének, és már több mint száz éves” – mondta Novodomszky Éva a szakértőnek, akihez elvitte az ékszert, hogy többet tudjon meg róla.

Szabó Szilvia drágakőszakértő, ékszerbecsüs megerősítette: a gyűrű az 1800-as évek végén készült, a benne található kő, pedig monogram- vagy címervésésre szolgált. A Monarchia korabeli ékszeren javítás nyomai láthatók, valószínűleg egy előző tulajdonos ujjára kellett igazítani.

Bár Novodomszky Éva nem válna meg az örökségtől, megtudta, hogy ellenkező esetben aukciós ékszerként lenne érdemes eladni, 100 ezer forintos kikiáltási árral. Az Örökölt tárgyaink aktuális adásából az aukciókkal kapcsolatban is részleteket tudhattak meg.

Az Örökölt tárgyaink idézett része újranézhető a Családi kör adásában a Médiaklikken.

