A Teletorna hatására kezdett ismét rendszeresen mozogni az olimpiai bajnok Kőbán Rita

A kétszeres olimpiai bajnok kajakozó, Kőbán Rita csatlakozik a héten az Idősebbek is elkezdhetik – Teletorna csapatához. A közmédia hétköznap délutánonként jelentkező, a rendszeres testmozgást ösztönző tévéműsora az olimpikon életében is változást hozott.

A Duna délutáni magazinműsora, a Családi kör részeként minden hétköznap látható Idősebbek is elkezdhetik – Teletorna című mozgásrovathoz hetente más ismert ember csatlakozik. Szívós Zoltán személyi edző, valamint Póka Éva színművész-rendező és Petridisz Hrisztosz színész-szinkronszínész mellé a héten Kőbán Rita érkezik sztárvendégként, hogy rendszeres mozgásra ösztönözze a nézőket.

A Családi kör vendégeként a kétszeres olimpiai bajnok elmondta, bár életében sokáig a sport játszotta a főszerepet, az utóbbi években nem szentelt kifejezetten időt a rendszeres mozgásnak. „Mindig másban fáradtam el. Több mint tíz évig voltam edző, lovakkal is foglalkoztam, és nem maradt másra energiám” – vallotta be a műsorban, ám a Teletorna forgatása után elkezdett ismét naponta sportolni. „Ahogy idősödik az ember, rájön, hogy foglalkoznia kell a testével. Kemény felismerés volt, hogy már a felét sem bírom annak, amit húsz éve. De most ismét minden napot tornával kezdek, edzem az otthoni rázógépemen, de a motorozás is visszatért az életembe, van hozzá energiám, időm és társaságom” – mesélt a változásról a stúdióban Kőbán Rita.

A test fitten tartása mellett a lélek ápolása is fontos az olimpiai bajnok számára, szeret elmerülni a versek világában, akár házimunka, vagy kutyasétáltatás közben is szívesen hallgatja az irodalom lírai gyöngyszemeit.

A Teletorna adásai újranézhetők a Médiaklikken.

Idősebbek is elkezdhetik – Teletorna: hétköznap délután a Családi körben a Dunán.

