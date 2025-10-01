Novodomszky Éva régi családi ereklyékre lelt

„A nyarat dédnagymamám szarvasi házában töltöttem. Csendben rendezgettem a ránk maradt örökséget. Minden tárgy, akár apró, akár régi, egy-egy történetet suttogott. Ezek az emlékek visszarepítettek a múltba, a gyerekkoromba, régi mesék, szeretetteljes pillanatok közé” – kezdte meghatottan Novodomszky Éva a Duna Családi kör című műsorának részeként látható Örökölt tárgyaink sorozat első epizódjában.
A nyári szünetről visszatérő rovat első részében különleges kincset emelt le a falról a műsorvezető: dédnagymamája több mint százéves szarvasi falióráját.
Gyerekkorából még emlékszik rá, mennyire hiányolta belőle a kakukkot, de az ütései így is végigkísérték a család életét. Kíváncsiságból szakértőhöz vitte el, hogy megtudja, vajon mit rejt a szerkezet, és milyen titkokat árul el a múltról?
Fábri János szarvasi órásmester a tárgyat alaposan megvizsgálva elmondta, hogy
a Junghans márkájú, 1920–30-as években készült falióra nemcsak megőrizte eredeti ingáját és kulcsát – ami igazi ritkaság –, hanem még ma is tökéletesen működik. Egyetlen felhúzással akár egy hétig is jár, és bár piaci értéke körülbelül 50 ezer forint, valódi értékét a családi emlékek adják.
A történet a javítóműhelyben zárult: az óra kitisztítva, megjavítva, gyönyörűen ketyegve került vissza Novodomszky Évához. „De jó, hogy nem dobtam ki, most megtalálta az új helyét” – mondta, miközben egy fotót nézegetett elégedett mosollyal a tárgy új, méltó otthonáról.
Az Örökölt tárgyaink második évada nemcsak régi tárgyakról, hanem élő emlékekről, generációkat összekötő történetekről szól. A nézők minden adásban megtapasztalhatják, hogyan válhat egy régi kacatnak tűnő emléktárgyból igazi családi kincs.
Kiemelt kép forrása: MTVA