Novodomszky Éva régi családi ereklyékre lelt

Néhány tárgy többről mesél, mint egy történelemkönyv – ezt mutatja be a közmédia Örökölt tárgyaink sorozatának új évada. Novodomszky Éva dédszülei hagyatéka által mutatja be: egy régi tárgyi örökségnek nemcsak anyagi haszna lehet, hiszen azok felmenőink történtét őrzik felbecsülhetetlenül. Az első adásban egy falióra került fókuszba, amelyet szakértőnek is megmutatott.

„A nyarat dédnagymamám szarvasi házában töltöttem. Csendben rendezgettem a ránk maradt örökséget. Minden tárgy, akár apró, akár régi, egy-egy történetet suttogott. Ezek az emlékek visszarepítettek a múltba, a gyerekkoromba, régi mesék, szeretetteljes pillanatok közé” – kezdte meghatottan Novodomszky Éva a Duna Családi kör című műsorának részeként látható Örökölt tárgyaink sorozat első epizódjában.

A nyári szünetről visszatérő rovat első részében különleges kincset emelt le a falról a műsorvezető: dédnagymamája több mint százéves szarvasi falióráját.

Gyerekkorából még emlékszik rá, mennyire hiányolta belőle a kakukkot, de az ütései így is végigkísérték a család életét. Kíváncsiságból szakértőhöz vitte el, hogy megtudja, vajon mit rejt a szerkezet, és milyen titkokat árul el a múltról?

Fábri János szarvasi órásmester a tárgyat alaposan megvizsgálva elmondta, hogy

a Junghans márkájú, 1920–30-as években készült falióra nemcsak megőrizte eredeti ingáját és kulcsát – ami igazi ritkaság –, hanem még ma is tökéletesen működik. Egyetlen felhúzással akár egy hétig is jár, és bár piaci értéke körülbelül 50 ezer forint, valódi értékét a családi emlékek adják.

A történet a javítóműhelyben zárult: az óra kitisztítva, megjavítva, gyönyörűen ketyegve került vissza Novodomszky Évához. „De jó, hogy nem dobtam ki, most megtalálta az új helyét” – mondta, miközben egy fotót nézegetett elégedett mosollyal a tárgy új, méltó otthonáról.

Az Örökölt tárgyaink második évada nemcsak régi tárgyakról, hanem élő emlékekről, generációkat összekötő történetekről szól. A nézők minden adásban megtapasztalhatják, hogyan válhat egy régi kacatnak tűnő emléktárgyból igazi családi kincs.

Családi kör – hétköznap délutánonként 13:40-től és 15 órától a Dunán.

Kiemelt kép forrása: MTVA