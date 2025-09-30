Ne keresse többé a polcokon: 71 év után megszűnik a magyarok egyik kedvenc tisztálkodási terméke

A Henkel megerősítette, hogy több mint hetven év után végleg leállította a Fa márka szappanjainak gyártását.

Az utolsó Fa szappankészletek még az év elején kerültek a polcokra, azóta gyakorlatilag eltűntek az üzletekből. A márkát tulajdonló nemzetközi nagyvállalat, a Henkel nemrég megerősítette, hogy nem gyártják többé ezeket a szappanokat – írta a Trade Magazin.

A Fa szappanjai 1954 óta voltak jelen a piacon, de a klasszikus szappan mára nem illeszkedik a vállalat megújított portfóliójába.

A düsseldorfi központú cég stratégiai átalakítással indokolta a döntést: a Henkel a gyorsabban növekvő, nagyobb potenciállal bíró kategóriákra – tusfürdőkre és dezodorokra – kíván összpontosítani a szappanok helyett. A döntés tehát a jelek szerint nem érinti például a Fa tusfürdőket, dezodorokat, így azok továbbra is elérhetők lesznek a boltokban.

A szabadság szimbóluma volt

A Fa szappant 1954-ben a Henkel egyik leányvállalata, a német Dreiring dobta piacra,

és a neve „fabulous soap” (csodálatos szappan) rövidítéseként keletkezett.

Az 1960-as években provokatív reklámkampányok tették ismertté, és rövid idő alatt világsiker lett: 146 országban – köztük Magyarországon is – forgalmazták.

Különösen nagy népszerűségre tett szert az egykori NDK-ban, ahol a nyugatról érkező csomagok gyakran tartalmaztak Fa szappant. A termék sokak számára a nyugati világ szabadságának szimbólumává vált – jegyezte meg a Trade Magazin.

A kiemelt kép illusztráció. (Forrás: Youtube.com)