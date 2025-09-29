A régimódi szerepekben hisz Kovácsovics Fruzsina

A közösségi média és a digitális platformok teljesen átírták a kapcsolatteremtés módjait és szabályait, az ismerkedés formái átalakultak, de vajon az elvárások is? Akarnak-e, tudnak-e hódítani a férfiak, és a nők miként veszik közeledésüket? Ezt a témát járták körbe a Ridikül vendégei, Szita Máté modell, business coach, Kollatos Fotios színész, rendező, valamint a női vonalat erősítve Kovácsovics Fruzsina énekes, dalszerző is megosztotta tapasztalatait.
A Csináljuk a fesztivált! következő évadában sztárfellépőként ismét látható énekes az udvarlás, ismerkedés kapcsán elárulta, esetében a személyes kapcsolatfelvételnek van nagyobb szerepe, erre nyitottabb, mint arra, amikor a közösségi médián keresztül próbálná valaki meghódítani. Bevallotta, bár az átlaghoz képest nehezebben nyílik meg, szereti a kezdeti lépéseket, a várakozás fázisait egy kapcsolat kibontakozásában és a klasszikus női-férfi szerepek szerint kedveli, ha valaki udvarias, figyelmes vele, vagy virággal kedveskedik neki.
A személyes találkozásba azért is hisz, mert ekkor derült ki, megvan-e köztük a szerinte fontos kémia.
„A régimódi férfi-női szerepekben hiszek. Fontos, hogy egy nő meg tudja élni nőiességét egy kapcsolatban és ugyanígy a férfiak is a rájuk jellemző vonásokat. Szeretek gondoskodni, főzni, vannak azonban olyan férfias tevékenységek, amelyeket nem is akarok elvégezni. Fontos számomra a humor, hogy jókat tudjunk együtt nevetni, továbbá a bizalom is”
– mondta az énekes arról, számára milyen értékek elengedhetetlenek, és mosolyogva azt is hozzátette: „fontos, hogy a páromnak legyen elég türelme is hozzám.”
