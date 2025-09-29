A régimódi szerepekben hisz Kovácsovics Fruzsina

Az énekes, dalszerző a Duna Ridikül című talkshowjának vendégeként beszélt arról, hogy számára milyen értékek, tulajdonságok fontosak egy párkapcsolatban. Szerinte léteznek olyan, hagyományosan férfiakhoz köthető feladatok, amelyeket bár képes volna elvégezni, nőként mégsem szeretné azokat magára vállalni.

A közösségi média és a digitális platformok teljesen átírták a kapcsolatteremtés módjait és szabályait, az ismerkedés formái átalakultak, de vajon az elvárások is? Akarnak-e, tudnak-e hódítani a férfiak, és a nők miként veszik közeledésüket? Ezt a témát járták körbe a Ridikül vendégei, Szita Máté modell, business coach, Kollatos Fotios színész, rendező, valamint a női vonalat erősítve Kovácsovics Fruzsina énekes, dalszerző is megosztotta tapasztalatait.

A Csináljuk a fesztivált! következő évadában sztárfellépőként ismét látható énekes az udvarlás, ismerkedés kapcsán elárulta, esetében a személyes kapcsolatfelvételnek van nagyobb szerepe, erre nyitottabb, mint arra, amikor a közösségi médián keresztül próbálná valaki meghódítani. Bevallotta, bár az átlaghoz képest nehezebben nyílik meg, szereti a kezdeti lépéseket, a várakozás fázisait egy kapcsolat kibontakozásában és a klasszikus női-férfi szerepek szerint kedveli, ha valaki udvarias, figyelmes vele, vagy virággal kedveskedik neki.

A személyes találkozásba azért is hisz, mert ekkor derült ki, megvan-e köztük a szerinte fontos kémia.

„A régimódi férfi-női szerepekben hiszek. Fontos, hogy egy nő meg tudja élni nőiességét egy kapcsolatban és ugyanígy a férfiak is a rájuk jellemző vonásokat. Szeretek gondoskodni, főzni, vannak azonban olyan férfias tevékenységek, amelyeket nem is akarok elvégezni. Fontos számomra a humor, hogy jókat tudjunk együtt nevetni, továbbá a bizalom is”

– mondta az énekes arról, számára milyen értékek elengedhetetlenek, és mosolyogva azt is hozzátette: „fontos, hogy a páromnak legyen elég türelme is hozzám.”

