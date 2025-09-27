Hópárducok, leopárdok és titokzatos rokonuk: szenzációs vadmacska-felfedezésekre került sor a Himalájában

Egy úttörő természetvédelmi felmérés történelmi eredményeket hozott Indiában: a lencsevégre kapott párducfélék mellett először sikerült fotóval igazolni a rejtőzködő manulok jelenlétét Arunachal Pradesh tagállamban. A vizsgálat során további öt állatfajt is dokumentáltak 4200 méteres tengerszint feletti magasságban, amire az ő esedükben még nem volt példa, és a térség páratlan ragadozó-diverzitásáról tanúskodik.

A WWF-India kutatói 2024-ben 136 kameracsapdát helyeztek ki a keleti Himalája nehezen megközelíthető, több mint 2000 négyzetkilométernyi területén. Az eredmények szenzációsak:

nemcsak a hópárduc, a ködfoltos leopárd és más ritka állatfajtákat kaptak lencsevégre extrém magasságokban, hanem először sikerült fotóval igazolni egy manul jelenlétét is a térségben.

Az Ázsiában elterjedt vadmacskafaj képviselője szokványos arckifejezésével, 4992 méteres tengerszint feletti magasságban nézett bele a kamerába.

Ez a rejtőzködő, hideghez alkalmazkodott faj Európában is különlegesnek számít: a Kárpátoktól Mongóliáig ismert, de mindeddig alig tanulmányoztak. Mostani felbukkanása Indiában új fejezetet nyit elterjedésének történetében, és rávilágít, milyen keveset tudunk még a Himalája ökoszisztémáiról.

A felmérés alatt több másik fajt is az eddigi legmagasabb tengerszint feletti magasságon észleltek.

A közönséges leopárd (Panthera pardus) 4600 méteren, a ködfoltos leopárd (Neofelis nebulosa) 4650 méteren, a márványfoltos macska (Pardofelis marmorata) 4326 méteren, a himalájai erdei bagoly (Strix nivicolum) 4194 méteren, a szürke fejű repülőmókus (Petaurista caniceps) pedig 4506 méteren tűnt fel. A WWF India szerint ezek a számok minden esetben a legmagasabbak Indián belül, és jó eséllyel globális szinten is meghaladják az eddigi legmagasabban történt észleléseket.

A manult kissé alacsonyabb magasságon észlelték ugyan a globális maximumnál (ami 5050 méteres tengerszint feletti magasság volt), de az észlelés így is jelentősnek mondható amiatt, hogy az egyik legnehezebben megfigyelhető, ritkán fényképezett és ezért az egyik legkevésbé kutatott macskafajról van szó. Ráadásul az, hogy most Indiának ezen a részén is lefotózták, jelentősen kiterjeszti a faj ismert elterjedését a Himalája keleti részén.

A felmérés a helyi közösségek bevonásával zajlott, amelyek pásztorhagyományaikkal évszázadok óta együtt élnek ezekkel a ragadozókkal. Az eredmények nemcsak a tudománynak fontosak, hanem üzenetet is hordoznak: a természet védelme és a helyi életmód összekapcsolása kulcs a Föld legérzékenyebb élőhelyeinek megőrzéséhez. „A felmérés eredményei figyelemre méltóak, és a több vadmacskafaj felfedezése ilyen extrém magasságokban izgalmas új lehetőségeket nyit meg az ökológiai kutatás és a természetvédelem számára” – mondta Taku Sai, a WWF-India vezető projektmenedzsere.

Rishi Kumar Sharma, a WWF-India Himalája Program tudományos és természetvédelmi vezetője pedig úgy fogalmazott: „A manul felfedezése Arunachal Pradeshben, közel 5000 méteres magasságon erőteljes emlékeztető arra, hogy még mindig milyen keveset tudunk a Himalája magasan fekvő területein az életről. Az, hogy egy táj képes eltartani hópárducokat, ködfoltos leopárdokat, márványfoltos macskákat, és most már manulokat is, miközben élénk pásztori hagyományok is fennmaradtak, rendkívüli gazdagságáról és ellenálló képességéről tanúskodik. Ezek az eredmények rávilágítanak arra, hogy a tudományon és a helyi ismereteken alapuló, közösség által vezetett természetvédelem miért elengedhetetlen a törékeny legelőink jövőjének biztosításához.”

