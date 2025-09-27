Elstartolt a 2025-ös Kövér Medve Hét: 12 mackó verseng a világ szavazataiért

Megnyílt a szavazás a legendás Kövér Medve Hét idei fordulójában: az alaszkai Katmai Nemzeti Parkban élő barna medvék közül 12-en kerültek be a versenybe, de csak egyetlen bajnokot koronáznak meg – írja a CBS News .

A verseny több mint tíz éve mutatja be az alaszkai Brooks folyó mentén élő medvék látványos súlygyarapodását, amely létfontosságú a hibernálásra való felkészüléshez. A közönség a medvéket élő közvetítésekben is figyelheti az Explore.org platformján, amely a Nemzeti Park Szolgálattal közösen szervezi a programot.

Mi az a Kövér Medve Hét?

A Kövér Medve Hét 2014-ben indult egynapos eseményként, amelyet Mike Fitz, az Explore.org természetvédelmi szakértője és egykori parkőr kezdeményezett. Célja az volt, hogy bemutassa a medvék látványos változását a nyári aktív időszak és az őszi hibernálásra való felkészülés között.

„Ez egy nagyszerű módja annak, hogy bemutassuk a délnyugat-alaszkai medvéket, hiszen sokak számára elérhetetlen a park látogatása” – mondta Sarah Bruce, a Katmai Nemzeti Park egyik parkőre.

A medvék akár több mint 300 kilogrammot is hízhatnak a télre készülve, így elérhetik a közel 650 kilogrammos testsúlyt is.

„A kövér medve egy egészséges medve”

– hangsúlyozta Bruce.

A győztes medve számára nincs kézzelfogható díj: a jutalom maga a túlélés.

A 2025-ös mezőny

A versenyzőket hétfőn mutatták be egy élő közvetítésben, idén többek között indul:

128 Jr., vagy „Biggie” – a 128-as számú nőstény bocsaként ismert fiatal medve, akinek testvére tavaly nyáron nem élte túl a Brooks folyó kihívásait.

609 – egy ötéves nőstény, a 909-es medve lánya és a 2022-es Kövér Medve Hét Junior győztese. Kerek fülei és hosszú orra miatt könnyű felismerni.

602, azaz „Flow-tato” – a folyó partján szeret szunyókálni, és különös, „topogó táncával” vált ismertté, amit izgalmi állapotban gyakran bemutat.

A következő napokban tehát a világ szeme újra a Katmai Nemzeti Park medvéin, és minden szavazat számít a 2025-ös bajnoki cím eldöntésében.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Balázs Attila)