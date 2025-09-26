Elpusztult a Szegedi Vadaspark ikonikus hím szürke farkasa

Elpusztult Árnyék, a Szegedi Vadaspark hím szürke farkasa – közölte az állatkert közösségi oldalán pénteken.

A Szegedi Vadasparkban 15 éve készült el az őshonos ragadozókat – köztük a szürke farkasokat – bemutató részleg. Akkor három fiatal, pár hetes farkaskölyök érkezett a Veresegyházi Medveotthonból, amelyet a vadaspark gondozói neveltek fel.

Köztük volt Árnyék, a hím farkas, amely teljes további életét Szegeden töltötte.

A sok látogató által kedvelt és örökbefogadott hím farkas szeptemberben elpusztult. A 15 év farkasok esetében már nagyon idős kornak számít, és az ezzel járó betegségek Árnyékot sem kímélték. Súlyos mozgáskorlátozottsággal és fájdalommal járó gerincproblémák támadták meg, amelyekből esélye sem volt felgyógyulnia, így a vadaspark állatorvosa és vezetése kíméletes elaltatása mellett döntött.

Jelenleg egy nőstény farkas él a kifutóban, amely mellé a szakemberek igyekeznek a közeljövőben új hímet fogadni.

A szürke farkas (Canis lupus) a legnagyobb termetű európai kutyaféle, és az ember után a legnagyobb elterjedési területű emlős. Nyáron többnyire magányosan, ősszel falkákba tömörülve, közösen vadászik. Sikeres vadászat után egy egyed 5-10 kilogramm táplálékot is képes elfogyasztani, de ínség idején egy hétig is bírja az éhezést.

A falkában harcok révén alakul ki az erős hierarchia. Az alulmaradt egyed meghunyászkodása kioltja a győztes támadókedvét, így igazán véres küzdelemre a csoporton belül nem kerül sor.

A falka élén az úgynevezett alfa hím áll. Utána következik az alfa nőstény. Ha az alfa hím sérülés vagy más miatt elveszti dominanciáját, akkor a béta hím veszi át vezető szerepét. A rangsor a szaporodás és az evés sorrendjét is meghatározza. Az egyes egyedek rangjukat testtartásukkal és arcmimikájukkal jelzik. A szürke farkas kotorékát általában rókák, borzok vagy nagyobb rágcsálók ásta járatokból alakítja ki.

