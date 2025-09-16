Az elhízás krónikus, progresszív és visszatérő betegség, állítja a WHO, amely először ajánlja gyógyszerek használatát a kezelésére

Az Egészségügyi Világszervezet szakértői szerint az elhízás krónikus, progresszív és visszaeső betegség, amely több mint egymilliárd embert érint világszerte. A szervezet ajánlása szerint fogyókúrás gyógyszerek alkalmazhatók az elhízás kezelésére felnőtteknél.

Az WHO szakértői bizottsága szerint a népszerű GLP01 gyógyszerek, amelyeket először a Novo Nordisk és az Eli Lilly fejlesztett ki, részét képezik az elhízás hosszú távú kezelésének azoknál a betegeknél, akiknek testtömegindexe (BMI) 30 vagy annál magasabb. A gyógyszeres kezelést életmód- és viselkedésváltoztatási tanácsadással kell kiegészíteni – számolt be a Reuters.

Hangsúlyozták, hogy az elhízásra adott válaszokat gyakran elavult nézetek alakítják, amelyek pusztán életmódbeli kérdésként keretezik a problémát, miközben

az elhízás krónikus, progresszív és visszatérő betegség,

amely több mint egymilliárd embert érint világszerte mind a magas, mind az alacsony jövedelmű országokban, és milliók megelőzhető halálához járul hozzá.

A WHO először ajánlja a gyógyszerek használatát az elhízás kezelésére,

korábban a szervezet nem vette fel ezeket a gyógyszereket az alapvető gyógyszerek listájára mint elhízás elleni kezelést, azonban felvette őket a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő betegek számára – amely kezelésére eredetileg kifejlesztették őket –, ha az más egészségügyi problémával párosul.

