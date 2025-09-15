Rakonczai Viktor elárulta, miért vonult háttérbe hosszú időre

Bár nagy sikereket ért el a kilencvenes évek végén a V.I.P. együttes tagjaként, feloszlásuk után visszavonult a rivaldafénytől Rakonczai Viktor és inkább zeneszerzőként, zenei producerként tevékenykedett. Háttérbe vonulása okáról mesélt az M2 Petőfi TV Esti Kornél című műsorában az Artisjus-, Fonogram- és eMeRTon-díjas előadó.

„Csaknem 30 éve tevékenykedem a könnyűzenében. 1995-ben elsőként St. Martin zenekarában játszottam, mint zongorista. Általa ismerkedtem meg akkoriban egy kiadóval, amely zenészekből álló fiúegyüttest kívánt létrehozni” – mesélte Rakonczai Viktor, aki a V.I.P. zenekarral futott be, azonban később tudatosan háttérbe vonult.

„Nagy sikereket értünk el az együttessel, megtapasztaltam, milyen rivaldafényben állni, de ekkor arra is rájöttem, engem nem ez, inkább a zenélés öröme vonz. Már gyerekkoromban éreztem, amikor pici szintetizátorommal lejátszottam, amit hallottam, hogy a zene olyan örömet ad, ami kapaszkodó, és boldogságot nyújt az embereknek. A V.I.P. feloszlása után visszavonultam, rájöttem, a háttérben sokkal jobban szeretek dolgozni”

– emlékezett vissza az Esti Kornél Út a nagyszínpadig című rovatában.

Ezt követően sok előadóval, köztük Zsédával is dolgozott, valamint zenei műsorok – például a Dunán látható Csináljuk a fesztivált! showműsor – zenei producere lett és filmzenéket is készített. Az utóbbi években azonban ismét színpadon is láthatják, Kökény Attilával közös munkája és koncertek során. Mint fogalmaz, ismét közvetlenül tapasztalhatja a közönség szeretetét, és ahogy a háttérmunka, úgy a Kökény Attilával közös zenei utazás is örömmel tölti el.

