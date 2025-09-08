Megható módon élteti nagyapja emlékét Palcsó Tamás

„Sokat formált a személyiségemen” – árulta el az énekes szeretett nagyszülőjéről az M2 Petőfi TV műsorában. Az Esti Kornélban Palcsó Tamás bemutatta új klipjét, amellyel életben tartja szerette emlékét: nagyapja versét zenésítette meg.

A Csináljuk a fesztivált! közönségét már több ízben is elvarázsoló énekes új projektbe kezdett: nagyapja verseiből válogatva hat költeményéből írt dalokat. A sorozat első, Ha mondanám címmel megjelent darabját, amelynek klipjében kedvese szerepel, az M2 Petőfi TV nézőinek is bemutatta.

„A nagyapám egészen fiatal korától írt hobbi szinten verseket, körülbelül 80-100 költeménye született. Mióta zenével foglalkozom és nagyobb közönséghez is eljutottam, biztatott arra, hogy sorait használjam dalaim alapanyagául. Sajnos, nem élhette meg vágya megvalósulását”

– mesélte Palcsó Tamás az Esti Kornél vendégeként.

Felidézve a szeretett személy alakját, a műsorban elmondta, sokat köszönhet neki, a személyisége alakulására is nagy hatással volt. Szülei építkezése miatt az általános iskola harmadik osztályában költözött nagyszüleihez vidékre, és fél évet járt a helyi iskolába. „Művelt, nagy tudású, háromdiplomás tanárember volt. Korábban nem tanultam túl jól, de ő megszerettette velem a tanulást” – mesélte az énekes, színész.

A teljes beszélgetés újranézhető a Médiaklikk M2-oldalán.

Kiemelt kép forrása: MTVA