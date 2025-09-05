Nagy Katalin: Ha lesznek jó emberek, akik ezt csinálják, akkor nem kell félteni a rádiózást

Tovább folytatódik a Kossuth Rádió nemzeti főadón a százéves magyar rádiózással kapcsolatos műsor. Felszeghy Csaba vezető szerkesztő azokkal a kollégákkal beszélget a hőskorról, a rádiózás jelenéről és jövőjéről, akik a legrégebben érkeztek, és még mindig aktívan dolgoznak. Számos legenda is megszólalt már, többek között az abszolút rangidős, az 1963-ban a Magyar Rádióba belépő Novotny Zoltán. De például Járai Judit, Zsoldos Barnabás, Bordi András, Varga János, Csűrös Csilla is beszélt az adásban, amely egészen 2025. december 1-ig, a centenárium napjáig tart. Nemrég Nagy Katalin vezető szerkesztő is megszólalt, aki még egyetemista korában, 1982-ben került be a Magyar Rádióba, de az Ablak című televíziós műsorból is ismerték a nézők, hallgatók. Nagy Katalin a műsorban elmondta, hogy természetesen a rádiós munkája volt volt előbb, viszont a televízió akkor óriási előnnyel rendelkezett.

– Viccesen szoktuk mondani, ha valaki tüsszentett egyet a képernyőn, azt jobban megismerték, jobban tudták, hogy kicsoda, mint akinek a hangját évek óta hallották a Kossuth Rádióban. Na, de épp ebből adódhat szerintem a rádiónak az előnye, hogy a személyiségnek valami olyan részét ismered meg a hang által, amelyre nem biztos, hogy odafigyelsz, amikor a képét is látod. Tehát a rádiózás volt előbb, egyetemista voltam, az ELTE-re jártam a Bölcsészkarra, és ott láttam meg a felhívást, hogy a Magyar Rádió felvételt hirdet az ifjúsági munkastúdióba. De azért persze felvételizni is kellett. Azért volt érdekes, mert a Bölcsészkart tele ragasztották a folyosókat hirdetésekkel (jazzklubok, KISZ-programok, színházak stb.) és egyszer csak kiszúrtam ezt a kis felhívást. Az volt a vicc, hogy a jelentkezési határidő egy nappal le is zárult, miután megtaláltam a papírt, és egy napom volt, hogy eldöntsem, szeretném-e? De eldöntöttem, írtam egy kis írást magamról, jelentkeztem felvételizni, és egyszer csak ott voltunk, nagyjából húszan. Az az igazság, hogy én akkor még egy bizonyos fokú természetes naivitással álltam ehhez a munkához, mert nagyon tiszteltem a rádiósokat. Úgy voltam ezzel, ha én idejöhetek kisinasnak, én hajlandó vagyok lemenni akár tíz deka párizsiért is a szerkesztőnek. Én tényleg ezzel a lendülettel és ezzel a lelkülettel jöttem, mert azt gondolom, ha az ember így közelít, ilyen alázattal bármelyik szakmához, ha igazán akarod, ha igazán szeretnéd, akkor ez a fajta alázat kell ahhoz, hogy meg akarom ismerni, meg akarom tanulni, én ugyanolyan jól akarom csinálni, mint ahogy ők.

– A titok itt van? Az alázat? Hiszen ma is ilyen vagy…

– Nyilván ez ennek a háttere, de ez azért, ahogy az ember növekszik, tapasztalatokat szerez, öregszik, sok minden jön hozzá. Egyrészt a világ megismerése természetes igénye az embernek, de mellette párhuzamosan kell, hogy menjen az önismeret elsajátítása is. El kell magam helyezni ebben a világban, amelyet meg akarok ismerni. Fontos, hogy tudjam, hogy én milyen vagyok, tudjam, hogy mit akarok. Az ember megjegyzi azokat az első szakmai tanácsokat, amiket nevesebb kollégáktól hallott annak idején. Akkor a szakmai tudás az első helyen szerepelt. Ma már más az újságírás, megváltozott a világ. Nem mondom azt, hogy jobb volt, meg azt sem, hogy ez jobb. Más. Alkalmazkodni kell, ez a túlélésnek a záloga. Az egyik nagyon fontos tanács az volt, hogy tudd, mit akarsz. Ez egy olyan tanács, amit nem feltétlenül a rádióban kell, hogy halljál. Bárhol, ahol fiatal felnőttként éppen a világra való eszmélés pillanatában találkozhatsz egy nálad tapasztaltabb, több tudással rendelkező emberrel, aki azt mondja, hogy tudd, hogy mit akarsz, tudd, hogy mi a célod! Egy egyszerű riport esetében hova megyek, kihez, mit szeretnék? Ezekkel tisztában kell lenni.

– Az is érdekes, hogy nagyon sok mindent csináltál és csinálsz. Csináltál politikai műsorokat, hírműsorokat, magazinműsorokat, a Vasárnapi Újságnál, illetve most az M5-ön, Brüsszelben voltál tudósító. Melyik az, amit igazán szeretsz csinálni?

– Az M5-ön szerkesztek, nem vagyok képernyőn, oda azért már nem vágyom. Egyébként érdekes, mert korábban sem a képernyő vonzott, hanem az, hogy megcsinálni ott valami olyan munkát, amit a rádióban már meg tudok csinálni. Más technológia, meg kell tanulni. Hogy melyiket szeretem? Nem tudok dönteni ebben, hogy melyiket szeretem. Mindig azt a feladatot szeretem, amit éppen végzem, ha látom az értelmét, ha végig tudom gondolni, hogy mit akarok, azt hogyan fogom megcsinálni, és főleg ha jól sikerül. Valamifajta kicsi visszajelzés kell, mert így vagyunk összerakva, hogy kell valami reakció. Nem fontos, hogy ez feltétlenül a főnökömtől legyen, hanem a hallgatótól, az ismerőstől, aki megnézte, meghallgatta. Legyen valamifajta visszajelzés, hogy az, amit csinálok az értelmes, az jó. A világ változik. A rádiózás is változik. Régen kellett vezeték hozzá, egy nagy doboz. Ma már nem kell hozzá vezeték, ma már jelek vannak, egy okostelefonról hallgatom a Kossuth rádiót, ha éppen arról van szó. Nem kell az egyidejűség sem, mert podcastokat is tudok hallgatni, és a tegnapi műsorokat is. Megváltozott a rádiózás, de azért mégis csak van egyfajta folytonosság abban, hogy az emberi hang azzal, ami megszólít, ha figyelek rá, akkor meg tudom ismerni a világot, meg tudom ismerni azt a másik embert. Egyébként érdekes, mert igazság szerint az emberi hangról a látássérültek tudnak nagyon plasztikusan és nagyon érzékenyen beszélni egyszerűen abból adódóan, hogy az egyik képességük, a látás, vagy sérült, vagy nincs, és ezért rendkívül kifinomult a hallásuk. Ha ők érzékelnek egy emberi hangot, olyan dolgokat elmondanak arról az emberről, hogy tátod a szádat! Honnan tudja? Mert benne van a hangban az ember, és nagyon sok összetevő még persze ezen túl is.

– A Nagy Kati-féle hang az milyen?

– Onnan tudom, hogy hasonlít a hangom az édesanyám hangjára, mert gyakran összekeverték. Szerintem az én hangom olyan sokat nem változott, bár mondták azt, hogy egy kicsit mélyült, de ahogy az ember halad a korral, mélyül, de ugyanakkor el is mehetne a negyven év alatt, de hála Istennek nem ment el. Hogy milyen az én hangom? Valamilyen módon, szerintem, sokak számára kellemes, sokak számára azt mondják, hogy megnyugtató. Egyszer azt mondta nekem egy kedves vidéki ember, idősebb volt már, sok élettapasztalattal, és valahogy úgy fogalmazott, hogy „Tudja, kedves, a maga hangja nem pattog úgy, mint a kecskebogyó a deszkán.” Nem azt mondta, hogy én kedvelem a maga hangját, hanem, hogy a maga hangja olyan… Ennél többet nem is kell mondani.

– A hírszerkesztőségben azt tanultuk, hogy ha klasszikusokat olvasunk, akkor szépen tudunk fogalmazni…

– Pontosan erről van szó. Szókészleted van, stílust tudsz teremteni. Amikor a hírszakmában voltunk mind a ketten, rengeteget kellett napi politikát, napi híreket olvasnunk. Nekem mindig az volt a kikapcsolódás, ha szépirodalmat olvashattam. Ha fáradt is vagy, meg vége a napnak, meg sok dolgod van, ha van húsz perc, félóra elalvás előtt szépirodalmat olvasni, akkor itt ki tudod egyensúlyozni a napod.

– Amit én például a nagyoktól tanultam, az az a fajta munkabírás, ami nekem döbbenetes volt. A Reggeli Krónika volt a műsor címe és valahogy beosztottak téged ott minden áldott napra. Én is voltam ott asszisztensként, hajnali háromkor felkeltünk, fél négyre jött a taxi, de az, hogy reggel ötkor frissen megszólaljunk, az egy iszonyatos munka volt egy hétig. Te ezt olyan flottul csináltad, sosem láttalak fáradtnak.

– Dehogynem! Egy kedves történet: tényleg az ötödik hajnal, amikor már nem nagyon tudod, hogy merre hány méter. Kiszálltam a taxiból a Bródy Sándor utcában, elindultam az ellenkező irányba, vagyis nem a Magyar Rádió épületébe. Kiszólt a sofőr, tündéri, kedves hangon, hogy „Kedves hölgyem, hová megy?!” Amikor be kellett ülni a stúdióba, ez is fegyelmezettség kérdése… A kétkezi szakmunkásnak, akinek reggel hatkor kezdődött a műszak, észnél kellett lennie. Ha dolgozunk, akkor dolgozunk!

– Férjed, Jónás István hosszú ideig főnöke volt a Kossuth Rádiónak és a zrt.-nek is. A mindennapi családi életben benne volt a rádiózás, állandóan köztetek, vagy ki tudtátok zárni valamennyire?

– A gyerekeinktől kellene ezt megkérdezni, mert nagyon elegük volt néha. Óhatatlan, hogy amikor újságírók, színészek vagy pedagógusok, ha ugyanaz a szakmája mindkét félnek, akkor óhatatlanul kicsit többet beszélnek arról. De igyekeztünk arra figyelni, hogy ne csak mindig erről legyen szó. Az egy nagyon fontos dolog ebben a szakmában szerintem, hogy a baráti körben, az ismerősök között legyen olyan, aki még véletlenül sem szakmabeli. Ugyanis ő mindig sokkal objektívebben látja azt, amit csinálsz, ami történik. Éppen ettől jó, mert mindig helyre billensz. Nem tudsz elszállni, nem tudsz teljesen magadba fordulni, mert ők kibillentenek, és ez nagyon jó. Nekem voltak, és hála Istennek most is vannak ilyen barátaim.

– Előfordul, hogy temetik a rádiót, de van, aki azt mondja, hogy a reneszánszát éli most. Neked mit jelent a rádiózás jövője?

– Ahogy már utaltam rá, én azt gondolom, hogy ez egy folytonosság. Ahogy volt múlt, van jelen, és lesz jövő is. Én nem féltem a rádiózást, mert ez egy olyan műfaj, ami szerintem nem fog elmúlni. Erre mindig szükség lesz. Persze majd mindig lesz valami, ami kicsit úgy tűnik, hogy megelőzi. Ha lesznek jó emberek, akik ezt csinálják, akkor nem kell félteni a rádiózást. Nem kell félteni, mert amit most, mondjuk az influencerek csinálnak, az egy másik műfaj. Az nem újságírás. Ők azt hiszik, hogy újságot írnak, de nem. Ők is majd rá fognak jönni idővel, hogy azért vannak ennek a szakmának alapszabályai, azokat meg kell tanulni, azt tisztességesen meg kell tartani. Te utaltál rá egy mondatban: a mikrofon elé ülni felelősség. Ha ezt valaki nem érzi, akkor ne hívja magát újságírónak. Nem lehet akármit mondani, egyszerűen azért, mert tisztelem a hallgatókat. Mindig ott van előtted, hogy nem magadnak csinálod ezt, nem magadért. Úgy kell odatenni, mint egy ajándékot. Ha ajándékot adunk – becsomagoljuk. Nem adunk hibás árut. Olyat adunk, amelynek mi is örülnénk, nem? Én még nem zárom le a munkámat, még rendkívül aktív vagyok. Egyszer nyilván majd be kell fejezni, majd amikor inkább sétálni viszem az unokáimat egyszer. Ez az élet rendje. Egyszer szépen el kell búcsúzni, itt kell hagyni. Nem kell sajnálni, itt kell megélni a mostot. Itt kell olyat csinálni, amit szeretnél, és nem azt mondani húsz év múlva, hogy jaj, valamit nem csináltam meg. Miért nem csináltam?! Nincs ismétlésre mód, egy életünk van. Egyszer vagyunk itt a Rádióban. Persze, az elején én sem tudtam ennyi mindent. Ahogy jönnek az évek, az ember megtapasztalja a világot és saját magát is, úgy jön ez az ismeret. Ezt mindenki megszerezheti az élete során, akármelyik szakmában.

Kiemelt kép: Nagy Katalin (Forrás: MTVA)