Idén is megválasztották a semmittevés bajnokát: Dél-Koreában sport lett a nyugalomból

Szöul szívében immár több mint tíz éve rendezik meg a Space-Out versenyt, ahol a résztvevőknek nem kell mást tenniük, mint semmit – írja a National Geographic. Nincs telefon, beszélgetés vagy szunyókálás csak 90 perc mozdulatlan csend. A győztest szívritmusmérés és közönségszavazás dönti el.
Idén Byung-jin Park, egy 36 éves vállalkozó és punkzenész vitte el a bajnoki címet. Stratégiája egyszerű volt: lassú hasi légzés, egy pontra fókuszálás és minden más gondolat elengedése. „A semmittevés nem old meg mindent, de átalakítja a gondolatokat. Olyan, mintha kitisztulna a fejed” – meséli.
A verseny születése nem véletlen: egy olyan társadalomban, ahol a gyorsaság és a produktivitás szinte kötelező, a tétlenség gyanúsan haszontalannak tűnik.
Pedig kutatások szerint a „kikapcsolt” agy aktiválja a kreativitásért és érzelmi feldolgozásért felelős hálózatot, hosszú távon pedig segíthet a szorongás csökkentésében is.
Az idei győztes szerint az emberek legnagyobb ellensége a telefon. „Régen a várakozás magától teremtett pillanatokat a merengésre. Ma mindenki a képernyőt bámulja.”
Éppen ezért szerinte mindenkinek érdemes lenne hetente legalább pár percet szánnia a tudatos semmittevésre.
„Eleinte a fejed tele lesz feladatokkal és aggodalmakkal, de ha kitartasz, egyszer csak lecsillapodik minden. Ez felszabadító érzés” – vallja a semmittevés bajnoka, aki jövőre újra versenybe száll, és tervei szerint a családját is bevonja a csend gyakorlásába.
Kiemelt kép forrása: Shutterstock