Varga János: Egyszerre tartom magam örömrádiósnak és közszolgának

Tovább folytatódik a Kossuth Rádió nemzeti főadón a százéves magyar rádiózással kapcsolatos műsor. Felszeghy Csaba vezető szerkesztő azokkal a kollégákkal beszélget a hőskorról, a rádiózás jelenéről és jövőjéről, akik a legrégebben érkeztek, és még mindig aktívan dolgoznak. Számos legenda is megszólalt már, többek között az abszolút rangidős, az 1963-ban a Magyar Rádióba belépő Novotny Zoltán. De például Járai Judit, Zsoldos Barnabás, Bordi András, Varga János, Csűrös Csilla, és Nagy Katalin is beszélt az adásban, amely egészen 2025. december 1-ig, a centenárium napjáig tart. Nemrég Varga János bemondó, a Kossuth Rádió hangja is megszólalt.

Varga János a műsorban elmondta: 1993-ban kerültem a rádióhoz. Amikor egy évvel korábban, 1992 tavaszán elvégeztem a Tanárképző Főiskolát, az államvizsga után megláttam egy újsághirdetést, teljesen véletlenül, hogy a rádió bemondó-műsorvezetői tanfolyamot indít. Jelentkeztem is, hatszáz társammal együtt. Meghallgattak mindegyikünket becsületesen, aztán kiválasztottak hatvan embert, akik elkezdhették 1992 őszén azt a bizonyos rádiós tanfolyamot, amit végül én is elvégeztem. Végül hatan kaptunk bemondói mikrofonengedélyt. Akkor ugyanis négyféle megszólalási engedély volt, bemondói, riporteri, műsorvezetői és szakriporteri. A legvégén hárman kaptunk állásajánlatot. Bemondó szerettem volna lenni, illetve legalább megpróbálom, gondoltam. De nem 1992-ben, hanem már sokkal korábban én játszottam azt, hogy bemondó vagyok. Komolyan, gyerekkoromban még műsorterveket is írtam. Iskolás koromban ugyanis elég sokat betegeskedtem, a nagymamámnál laktam. Nagyon szerette a rádiót hallgatni, és járatta a Rádióújságot. Hallgatni kezdtem én is a rádiót, és valahogy megtetszettek a benne megszólalók, főként a hangjuk. Később elkezdett érdekelni az is, hogy nézhet ki egy stúdió, nézegettem a műsorlapban, és építettem magamnak egy mikrofont kis elemes játékokból. Tizenkét-tizenhárom éves lehettem ekkor. Felkeltem hajnali fél ötkor, mert tudtam, hogy akkor kezdődik az adás, és a Rákóczi induló után elkezdtem otthon olvasni a híreket az újságból. Később ez elfelejtődött. Jött a gimnázium, ahol beleszerettem a történelembe, és elmentem történelem–orosz szakra a nyíregyházi tanárképző főiskolára. Ennek a befejezése után jelent meg az a bizonyos újsághirdetés, amelyet teljesen véletlenül megláttam. Ha az előző napi lapot veszem meg vagy a másnapit, akkor valószínűleg soha nem kerülök a Rádióba.

– Akkor neked ez egy plusz öröm volt, hogy felvettek és rádiós lehettél, ha már egész életedben erre készültél? Úgy tűnik, hogy neked ez sokkal többet jelent, mint egy átlagos bemondónak?

– Azután, hogy felvettek, sokáig két méterrel a föld fölött lebegtem. Ez nekem akkora sikerélmény volt, hogy nem is tudom elmondani. Ahogy teltek az évek, megismertem a kollégáimat, a bemondókat, akiket annak idején hallottam a rádióban, és akiket mindig nagyon tiszteltem. Később tudtam meg, hogy többen közülük először színészek akartak lenni, de vagy elvégezték a főiskolát, ám nem maradtak a pályán, vagy nem vették fel őket, és utána kerültek a Rádióhoz. Nálam ez nem volt, nem kudarcélménnyel indult a pályám, hanem egyből egy óriási sikerrel. És rajtam – szerintem – az első években már látszott, hogy a rádiózást nagyon élvezem. Nem az volt a lényeg, hogy minél többen hallgassanak, hanem hogy szeressenek a hallgatók – és hogy szeretem azt, amit csinálok. Mindegy volt, hogy melyik adón dolgoztam, a lényeg számomra az volt, hogy nagyon élveztem a rádiózást. Ez valószínűleg látszott is rajtam, és már az első évektől kezdtek hívni műsorokba is. Nemcsak a hagyományos bemondói adószolgálatot teljesítettem ( a hírolvasást, a műsorok konferálását), hanem könnyűzenei és komolyzenei műsort is vezethettem éveken keresztül, hangversenyeken konferáltam, külpolitikai műsorban vettem részt rendszeresen, és még sorolhatnám.

– Az, hogy szereted a rádiózást, az nem kifejezés, merthogy mindannyian szeretjük nagyon, de nálad ez egy döbbenetesen jó pálya ezek szerint, amivel révbe értél már nagyon korán…

– Igen, így van, és akkora energiát adott, hogy felvettek, hogy ez szerintem máig tart. Soha nem mentem be úgy a Rádióba szolgálatba (ezt a szót szeretem, mert ezt a hivatást annak is gondolom), hogy én most dolgozni jöttem. Harminckét éven keresztül soha. Bementem, ha hajnalban kellett, akkor kicsit álmosan, de amikor leültem a mikrofon elé, egyből felébredtem. Nem kellett skáláznom, azonnal kinyílt a hangom hajnali ötkor. Emberi és szakmai alázat mindenképpen kell hozzá. Én egyszerre tartom magam „örömrádiósnak” – így szoktam mondani – és közszolgának.

– De aztán további hatalmas nagy siker a pályádon, hogy te lettél a station voice, a Kossuth rádióállomás hangja. Mindenki téged hall, téged azonosítunk a Kossuth rádióval, a te hangod szól a szignálokban, a konferálásokban. Minden állandó blokkban, amely a Kossuth rádióhoz kötődik. Ez hogy sikerült? Hogy kerültél ebbe a szerepbe, ebbe a munkakörbe?

– Ez is véletlen volt, legalábbis én annak éreztem. 2018 nyarán egy napon felhívtak a Kossuth Rádiótól, hogy fel kellene olvasni néhány mondatot. Nem mondták meg, hogy miért, azt csak később tudtam meg. Egy kedves promóciós kolléganő segített, hogy egy sport- és egy történelmi műsor ajánlóját mondjam el felvételre úgy, ahogy én gondolom. Felolvastam, de különösebb nem tulajdonítottam neki jelentőséget. Aztán két nappal később hívtak a Kossuthtól, hogy én leszek az adó állomáshangja. Erre nem számítottam, mert azt tudtam, hogy az összes adón és előttem a Kossuthon is színészek adták-adják ehhez a hangjukat, én viszont nem vagyok színész. Az iskolában én voltam az, aki soha nem akart szerepelni, nem akart verset mondani, gyűlöltem a színpadot, nem szerettem szerepelni. Rólam gondolták volna az osztálytársaim utoljára, hogy közszereplő leszek. Nagyon meglepett és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy a Kossuth Rádió hangja lehetek. Gondolkodtam is azon, hogy ez most nekem miért sikerült? Mert úgy tudom, hogy az összes szavazatot sikerült begyűjtenem, rám szavazott mindenki. Szerintem az is lehet emögött, hogy az elmúlt évtizedekben nagyon sokféle szöveget olvastam, sokféle szituációval, rádiós helyzettel találkoztam. Aminek különösen örültem, hiszen nagyon szeretem a változatosságot. Ennek vannak előnyei is, vannak hátrányai is, de a rádióban kifejezetten előnyös volt, hogy nem ragadtam bele ugyanabba a helyzetbe, hanem mindig jött valami új. Ráadásul úgy, hogy soha életemben nem kértem feladatot. Te rádiósként pontosan tudod, hogy nincs két egyforma helyzet, nincs két egyforma riport, két egyforma megszólalás, és szerintem ezért is szeretjük annyira a rádiót. Mert ez egy szerelem.

– Mi a különbség a főbemondó és a rádió hangja között? Régen Bőzsöny Ferenc volt a főbemondó, most Bordi András. Te pedig a Kossuth Rádió hangja. A kettő között mi a különbség, hiszen téged többet hallunk, mint Bordi Andrist. Szignálokban sokkal többet szerepelsz így, hogy állandóan felvett hangot hallunk tőled.

– Bordi Andrást is gyakran halljuk. Ő főbemondóként a Kossuth Rádió és a hírolvasók szakmai munkáját felügyeli elsősorban. A csatornahangnak pedig az a feladata, hogy ajánlja, konferálja a műsorokat. Egyfajta állandó figyelemfelhívó szerepe van, és emiatt hallani olyan gyakran.

– Van kedvenc szignálszöveged? Tudsz egy ilyet mondani, hogy beazonosítsanak a hallgatók?

– Felfedező a kultúráról például. De nagyon szeretem a Regényes történelem vagy az Egyszer volt…, és más történelmi műsorok ajánlóját is. Ezeknél többet lehet a hanggal „játszani” egy kicsit. De azért a Kossuthról van szó. Egy zenei adón teljesen másként kell beszélni, sőt, kell is, de a Kossuth rádiónál talán még jobban át kell gondolni, hogy kikhez és – nagyon fontos – miről beszélünk. Sokféle témáról esik szó egy-egy nap a Kossuthon, amelynek a hallgatósága is más, mit egy zenei adóé. Őket máshogyan kell megszólítani, más tónusban. Azt is megtanultam az elmúlt évtizedek alatt, hogy nagyon kell figyelni arra, sőt, egyre inkább számít az, hogy hogyan szólítjuk meg a hallgatókat. És most nem arra gondolok, hogy pontosan ejtsük a hangzókat, a szavakat. Az is fontos, de nem csak az a fontos. Érdekesnek is kell lenni, nemcsak közérthetőnek. Két találkozásra különösen büszke vagyok. Egyszer hírolvasó voltam az élő éjszakai műsorban, ahol Aradszky László táncdalénekes és Velenczey István színművész volt a vendég. Amikor elmondtam a híreket és utána elkezdődött a zene, Aradszky László odafordult hozzám és azt mondta: Hát, te vagy az? Téged rendszeresen szoktalak hallgatni, és szeretem, amit csinálsz. Gondold el, egy mezőkövesdi embernek, egy fiúnak azt mondja Aradszky László, hogy tetszik, amit csinálsz… Ugyanígy voltam Velenczey István színművésszel, aki a hírek után azt mondta, hogy igen, ezt így kell csinálni… Az ilyen mondatok nagyon fontosak. Egy-egy kimondott szó rendkívül sokat tud segíteni, hatalmas energiákat tud felszabadítani és nagyon boldoggá is tesz. S talán valamennyire igazolja az elmúlt több, mint 30 évet. A rádiót már annyiszor „temették”. Akkor is, amikor a televízió megjelent, akkor is, amikor az internet vagy az okostelefon uralni kezdte az életünket. De a rádiónak szerintem mindig lesz jövője. Egyrészt a gyorsasága miatt, hiszen jóval gyorsabb tud lenni, mint a többi médium, a másik pedig – nem tudok jobb szót használni – a varázsa miatt. Ugyanis, ha az ember csak hall valamit, az nagyon el tudja ám indítani a fantáziáját, ahogy annak idején nekem, gyerekkoromban, és az emberek szeretnek fantáziálni. A rádió pedig ezt nyújtja, és élményt ad nekik. És ez az élmény soha nem múlik el. Gyorsul is a világ, ahogy ezt mostanában gyakran szokták mondani, tehát a rádiónak is változni kell. Ahogy az előbb mondtam, érdekesebbé kell válnia, talán dinamikusabbá is egy kicsit. De a közszolgálati rádiónak mindenképpen úgy, hogy ez semmiképpen ne menjen az érthetőség és az igényesség rovására, ahogyan a magyar nyelv kárára sem.

Kiemelt kép: Varga János (Forrás: MTVA)