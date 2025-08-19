Szandi legyőzte félelmét  

Most élj! címmel jelent meg Szandi legújabb dala, amelyhez felszabadult, boldog, életigenlő klip is készült. Egy jelenetben önfeledten lovagol A Dal 2025 zsűrijének tagja, a Nyár 25 vendégeként azonban elárulta, össze kellett szednie bátorságát, hogy ismét lóra üljön.

„Régóta szerettem volna egy olyan hangulatú dalt, amiben a »most « megélésének fontosságáról beszélek. Folyamatosan aggódunk a jövő miatt, rágódunk a múlton, és nehéz ebben a mai rohanó világban megélni a jelen szép pillanatait. A dal üzenete, hogy vannak olyan helyzetek, amikor ki kell kapcsolni és megélni a szabadságot” – mondta a Nyár 25 vendégeként Szandi a Most élj! című legújabb daláról. A pillanat átélésére buzdító újdonsághoz a szárnyaló szabadságot megjelenítő klip is készült, amelynek egyik jelenetében az előadó egy zátonynál, a vízben gázolva vágtat egy ló hátán.

Új dala üzenetét Szandi magára is vonatkoztatta: ahhoz, hogy megélhesse az önfeledt száguldás élményét egy csodás hátason, le kellett győznie félelmét, amely egy fiatalkori lovasbalesetében gyökerezik. „Régen évekig a galoppon lovagoltam, ám egyszer úgy estem le egy csikóról, hogy utána három napig voltam kómában. Évtizedekig nem ültem lóra, egészen két évvel ezelőttig, a Nekem a fény kell című klipem kedvéért. Nehéz volt akkor megtenni az első lépéseket ismét. Azóta azonban nem akartam kísérteni a sorsot, ezért inkább kerültem a hátasokat. A mostani klipbe viszont megálmodtam ezt a vízben vágtázós jelenetet, ezért a célomért újra összeszedtem a bátorságomat és megvalósítottam” – mesélte, hozzátéve: bár kezdetben félt, de végül nagyon jó érzés volt ismét nyeregbe ülnie.

További boldog pillanatokról is beszámolt Szandi a Duna délelőtti magazinműsorában, hiszen nemrég fontos évfordulót ünnepelt férjével, Bogdán Csabával: 33 évvel ezelőtt, július 24-én csókolták meg egymást először. Nemrég pedig lányuk boldogságának is örülhettek, Blanka férjhez ment. „Brazil vejünk lett, nagyon szeretjük őt. Az volt az álmuk, hogy a megismerkedésük helyszínén, Las Vegasban legyen az esküvőjük a barátaik társaságában. Lesz majd családi esküvő is” – mondta Szandi. Ismerik már Ricardo szüleit is és örömmel tölti el őket, hogy gyermeküket boldognak látják. „Büszke édesanya vagyok, hiszen mindhárom gyermekünk a saját útját járja” – tette hozzá a Magyar Köztársasági Elnöki Ezüstéremmel kitüntetett, kétszeres eMeRTon-díjas énekes.

Kiemelt kép forrása: MTVA/Mészáros András