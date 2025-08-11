Bari Laci: Változásra volt szükségem

A mély mondanivaló marad, csak a stílus változott fiatalosabbra, lazábbra – összegezte új művésznév alatt folytatódó munkásságát Bari Laci a Nyár 25 stúdiójában. A Dal 2021-ben sok szívet meghódító, és a Csináljuk a fesztivált! közönségét is elvarázsoló énekes újdonságát is bemutatta a Duna nyári magazinműsorában.

Marsall néven folytatja zenei pályafutását Bari Laci. Az énekes siófoki pihenését megszakítva a révfülöpi móló közönségének és a Duna nézőinek is előadta új, Manipulatív című dalát, amely már tükrözi művészi változását is. Bár fülbemászó a szerzemény, fájdalmas kérdéseket feszeget. „A tőlem korábban megszokott mély mondanivaló megmarad, csak mindez kap egy mai lendületes körítést. Úgy éreztem, a közönség nem ismeri kellőképpen azt az oldalamat, ami fiatalos, laza. Bari Laciként úgy ismertek, hogy mindig az őszinte énemet adtam. Ez továbbra sem változik, de váltásra volt szükségem ahhoz, hogy érzéseimet továbbra is őszintén tudjam megírni és közvetíteni” – magyarázta művészneve kapcsán az énekes.

Új dala témájáról elárulta, személyes tapasztalat ihlette. Hozzátette: akkor születhet egy jó dal és tud előadóként hiteles maradni, ha valódi érzéseket közvetít.

