Kanyargós pályakezdés: Postahivatalban is dolgozott Dolhai Attila

Dolhai Attila, Jászai Mari-díjas színművész életében új fejezet kezdődött: augusztustól tölti be a székesfehérvári Vörösmarty Színház igazgatói tisztét. Az érdemes művész nemcsak az új kihívásról beszélt Nádas György Jó pihenést! című hétvégi műsorában a Dankó Rádión, hanem felelevenítette gyermekkori éveit és pályakezdését is.

Dolhai Attila szülei fontosnak tartották, hogy mindhárom gyermekük tanuljon zenét, innen gyökerezik muzsika iránti rajongása. A szülői gondoskodásnak köszönhető az is, hogy postaforgalmi szakközépiskolát végzett Budapesten. „Édesapám villanyszerelőként, édesanyám ápolónőként dolgozott. A családnak nem sok köze volt a művészvilághoz, gyakorlatilag elképzelhetetlen volt számukra, hogy bárki művészként élje az életét. A szüleim ezért úgy gondolták, hogy egy hivatalnoki állás biztos megélhetést jelent” – mesélte Nádas Györgynek, milyen kitérők után került végülis az életét jelentő színházi világba. A Jó pihenést! című műsorban azt is elárulta, a zsámbéki főiskola elvégzése után dolgozott is középfokú szakmájában. „Mind a mai napig emlékszem arra, amikor ültem a nyugati postahivatalban, és dobáltam, szortíroztam a leveleket” – mondta a Jászai Mari-díjas színművész.

A műsorban az ezt követő, Budapesti Operettszínházban töltött éveket is felelevenítette, és természetesen új kihívást jelentő feladatáról is szó volt.

„Azért pályáztam az igazgatói posztra, mert úgy érzem, tudom segíteni a társulat munkáját. Szerintem akkor működik jól egy színház, ha az alkotók azt érzik, hogy róluk szól, hogy lehetőséget kapnak a kiteljesedésre – egy szerepben, egy előadásban. Ez az alkotás öröme, amit a néző is megérez, értékel és szeret. Boldoggá tesz, ha azt látom, hogy boldog egy színész”

– árulta el a székesfehérvári Vörösmarty Színház frissen kinevezett igazgatója. Dolhai Attila úgy gondolja, az életet tovább kell gondolni, nem szabad megállni és fürdőzni a sikerben, mert az nem tart örökké.

A teljes beszélgetés újrahallgatható a műsor Médiaklikk-oldalán.

Jó pihenést! – Nádas György reggeli műsora minden hétvégén 6 órától, érdekes vendégekkel, magyarnótákkal, operettekkel és örökzöld slágerekkel.

Kiemelt kép forrása: MTVA/Csöndör Kinga