Súlyos betegség tört ki az Egyesült Királyságban az illegális „Botox”-injekciók miatt

Engedély nélkül beadott kozmetikai injekciók okoztak több tucat botulizmusos megbetegedést az Egyesült Királyságban – a hatóságok figyelmeztetnek: életveszélyes lehet a nem ellenőrzött szépészeti kezelés.

Az Egyesült Királyság Egészségbiztonsági Ügynöksége (UKHSA) eddig 38 botulizmusos esetet erősített meg, amelyek mind kozmetikai célú botulinum-toxin injekciókhoz köthetők. Az első fertőzötteket Északkelet-Angliában diagnosztizálták, de az esetek mára átterjedtek Kelet-Anglia és East Midlands térségeire is.

A megbetegedések többsége súlyos volt: a legtöbb betegnél jelentkezett nyelési nehézség, beszédzavar és légzési probléma is, hatan pedig intenzív légzéstámogatásra szorultak.

Az egyik érintett Nicola Fairley volt, aki azt hitte, hogy Botox-kezelést kapott, amit egy nyereményjáték során nyert a közösségi médiában. Az injekció beadása után azonban néhány órával később már nála is jelentkeztek a tünetek:

„Két‑három órán belül a homlokom és a szemem oldala elkezdett megdermedni… Először azt gondoltam, hogy ez csodálatos, hiszen ezt akartam… aztán folytatódott. Az orvosok meg voltak döbbenve. Először azt hitték, agyvérzést kaptam”

– mondta a nő a Sky News szerint.

Egy másik páciens arról számolt be, hogy „mindenkinek problémái voltak a szemével, néhányunknak a légzéssel. Nem tudtam nyelni – szájon át semmit nem adhattak be, mert attól tartottak, hogy megfulladok a váróban”.

A brit hatóságok szerint a megbetegedések nagy valószínűséggel illegálisan importált, hamisított botulinum‑toxin termékekhez köthetők,

amelyeket nem megfelelő körülmények között adtak be – sokszor szakképzettség nélküli személyek, kozmetikusok, orvosi háttér nélkül. Az injekciók mögött gyakran olcsó, Dél-Koreából származó utánzatok állnak, amelyek nem rendelkeznek semmilyen hivatalos engedéllyel.

Patkányméreg?

Dr. Steven Land, aki korábban sürgősségi orvosként dolgozott, így nyilatkozott: „Ez a vadnyugat. (…) Ezek az illegális mérgek 50 egységet, 5 000 egységet vagy akár patkánymérget is tartalmazhatnak – bármi lehet bennük”.

A beavatkozásokat végzők – a vizsgálatok hatására – már felhagytak a kezelésekkel, és a legtöbben még a hatóságokkal is együttműködnek. Az UKHSA az orvosokat és pácienseket is arra figyelmezteti: a botulizmus tünetei akár négy héttel az injekció beadása után is jelentkezhetnek.

Dr. Gauri Godbole, a brit közegészségügyi ügynökség egyik vezető orvosa elmondta: „A botulizmus esztétikai eljárások kapcsán ritka, de súlyos lehet, amit a Clostridium botulinum baktérium által termelt toxin okozhat. A tünetek pedig, akár négy héttel az injekció után is megjelenhetnek”, hozzátette: „Ha valaki botulinum‑toxin kezelés után nehézlégzést vagy nyelési problémát tapasztal, azonnal forduljon orvoshoz.”

A brit kormány most szigorúbb szabályozás bevezetését tervezi a kozmetikai beavatkozások terén, különösen az injekciós kezelések és a toxinkészítmények engedélyezése kapcsán.

A hatóságok felhívják a figyelmet: kizárólag engedélyezett készítményt szabad alkalmazni, a beavatkozásokat pedig csak megfelelő orvosi képesítéssel rendelkező szakember – orvos, nővér vagy gyógyszerész – végezheti, emellett nyomatékosan javasolják, hogy mindenki kerülje a közösségi médiában hirdetett, gyanúsan olcsó „szépséginjekciókat”.

