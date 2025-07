Hogyan éljük túl a hőséget? Ezek lehetnek a legjobb tippek a nyárra!

A július beköszöntével ismét tetőfokára hág a hőség. Ennek apropóján összegyűjtöttünk pár tippet arról, hogy miként lehetnek elviselhetőbbek a forró napok, illetve mire érdemes kiemelten figyelni egészségügyi szempontból a saját magunk vagy a háziállataink védelme érdekében.

A napokban Európa-szerte észlelhető volt egy erős hőhullám, amelynek néhány esetben halálos áldozatai is voltak. Magyarországon eddig még viszonylag tűrhető maradt a hőmérséklet, azonban a következő időszakban elképzelhető, hogy az eddigieknél valamivel melegebb lesz.

A HungaroMet előrejelzése szerint a napokban, különösen csütörtökön lehet forróság,

amikor a napos, száraz időben 34–39 fok közötti maximumok várhatók.

A magas hőmérséklet miatt azonban már korábban, hétfőtől másodfokú hőségriasztás léptett életbe Magyarországon.

Ezekre az egészségügyi kockázatokra érdemes figyelni a szakértők szerint

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) honlapján a hőséggel kapcsolatban közzétett tájékoztatójában többek közt arra hívták fel a figyelmet, hogy „az egyéni védekezés nagyon fontos. Az idősek ne menjenek a forróságban ügyeket intézni, ne főzzenek be sárgabarackot lekvárnak, a vasalás is várhat. Ellenben jót tesz, ha a szobában vizes törölközőket teregetnek ki, lehúzzák a redőnyt, és csak éjjel szellőztetnek. A belső térben a 25°C lenne az ideális”.

Emellett azt kérték:

„Kánikulában hívjuk fel gyakrabban idős, beteg rokonainkat, ismerőseinket, nézzünk rá a szomszédokra, segítsünk a napi bevásárlásban, gyógyszerek kiváltásában. Az idős emberek kevésbé érzik, hogy melegük van, túlöltöznek, elfelejtkeznek a rendszeres folyadékpótlásról.”

„Nem mindegy, mit fogyasztunk, mit iszunk. A csapvíz önmagában nem elég, mert az izzadással sót, ásványi anyagot is veszítünk. Egy megsózott paradicsom, uborka önmagában is üdítő és pótolhatja az elveszített ásványi anyagot. Igyunk gyakran, együnk lédús gyümölcsöket, görögdinnyét, őszibarackot. Ugyanakkor ne fogyasszunk alkoholt, és a kávét is érdemes ilyenkor kerülni, mert ezek vízhajtó hatásúak. Aki ilyenkor extrém sportot űz vagy a fizikai munkája úgy kívánja, a szokásos a napi 2-2,5 liter folyadékfogyasztáson felül még akár 5 liter folyadékot is ihat” – tették hozzá az NNGYK írásában. Emellett a honlapjukon több külön tematikus tájékoztatót is megosztottak azzal kapcsolatban, hogy bizonyos élethelyzetekben mire kell külön odafigyelni a hőség miatt.

A brit közegészségügyi szolgáltató, az NHS szintén arra hívja fel a figyelmet az oldalán, hogy „a hőhullámok idején a szokásosnál több ember betegszik meg súlyosan, vagy hal meg”. Ezzel kapcsolatban felsorolták a legsúlyosabb kockázatokat is:

Ha nem fogyasztunk elég folyadékot, kiszáradhatunk.

A túlmelegedés súlyosbíthatja a tüneteket azoknál, akiknek szív- vagy légzési problémáik vannak.

Előfordulhat hőkimerülés és hőguta.

Továbbá azt is felsorolták, hogy kik vannak a legnagyobb veszélynek kitéve:

Idősek – különösen a 75 év felettiek és a nők.

A magányosan vagy gondozásban élők.

Súlyos vagy hosszú távú betegségben szenvedők, beleértve ebbe a szív- vagy tüdőbetegségeket, a cukorbetegséget, a vesebetegséget, a Parkinson-kórt vagy egyes mentális betegségeket.

Azok az emberek, akik olyan gyógyszereket szednek, amelyeknek a hatása miatt a meleg időjárás nagyobb valószínűséggel gyakorolhat hatást rájuk.

Azok az emberek, akiket nehezebb lehet lehűteni, vagy lehűteniük magukat – úgymint a csecsemők, kisgyerekek, az ágyhoz kötöttek, drog- vagy alkoholfüggők vagy Alzheimer-kórban szenvedők.

Azok, akik sok időt töltenek a szabadban vagy meleg helyen – például a legfelső emeleti lakásban élők, a hajléktalanok, vagy azok, akiknek a munkahelyük a szabadban van.

Ezenkívül több tippet is megosztottak a hőség elviseléséhez, úgymint:

Ha lehet, ne menjen a szabadba. Ha mégis ki kell mennie, maradjon árnyékban – különösen délelőtt 11 és délután 3 óra között – kenje be magát naptejjel, viseljen fejfedőt és könnyű ruhát, és kerülje a testmozgást vagy az olyan tevékenységeket, amelyek felhevítik a testet.

Hűtse magát, fogyasszon hideg ételeket-italokat, kerülje az alkoholt, a koffeint (mert ezek vízhajtóként hatnak, kiszáradást okozhatnak) és a forró italokat. Vegyen egy hűvös zuhanyt, vagy hűtse hideg vízzel a bőrét vagy a ruháját.

Tartsa hűvösen a lakóterét. Napközben csukja be az ablakokat, és nyissa ki őket éjszaka, amikor a kinti hőmérséklet már lecsökkent. Az elektromos ventilátorok akkor segíthetnek, ha a hőmérséklet 35 fok alatt van. Ellenőrizze a szobák hőmérsékletét, különösen ott, ahol a fokozottan veszélyeztetett személyek élnek és alszanak.

Figyeljen a hőséggel kapcsolatos egészségügyi problémák jeleire, és szükség esetén kérjen segítséget. Ha ön vagy valaki más a meleg időjárás alatt magas hőmérséklettel járó rosszullétet érez, az hőkimerülés vagy hőguta lehet.

Pizsamát a fagyasztóba alvás előtt, hideg vízbe a kezet – a trópusi éjszaka túléléséhez is vannak tanácsok

A hőhullámok érkezésével a trópusi éjszakák is egyre gyakoribbá válhatnak Magyarországon (ebbe a kategóriába azokat az éjszakákat sorolják, amelyeken a hőmérséklet nem esik be 20 Celsius-fok alá).

A magas hőmérséklet miatt ezeken az éjszakákon a pihenés is sokkal nehezebbé válik. Ezzel kapcsolatban a Sky News osztott meg több olyan tippet, ami segíthet az éjszakai pihenésben:

A legnyilvánvalóbb, mégis gyakran figyelmen kívül hagyott megoldás a bőséges vízfogyasztás, ami segíthet belülről kifelé hűteni a testet. De egy hűsítő fürdő vagy zuhany is működhet az ellenkező irányban.

Ha lehet, akkor ne fogyasszunk alkoholt, valamint teákat és kávékat.

Akinek nagyon melege van az éjjel, annak érdemes lehet a párnahuzatot vagy a pizsamáját napközben a hűtőbe, fagyasztóba tennie, ami szintén segíthet abban, hogy a lefekvéskor hűtsük a testhőmérsékletet. Ha ez kevés, akkor még egy textilszövetet is érdemes lehet a fagyasztóba tenni, ami aztán hűsítő borogatásként szolgálhat.

A test bizonyos részeinek, így a csuklónak és a nyak oldalának jegelése is sokat segíthet a testhőmérséklet csökkentésében, mivel ezeken a területeken az erek közel vannak a bőrfelszínhez.

Egy ventilátor szintén sokat segíthet, különösen, ha egy jégkockákkal teli tálat is teszünk eléje, ami hűsítheti a levegőt (jégkocka hiányában akár egy hideg vízzel töltött palack elhelyezése is kiválthatja ezt a hatást).

Ami az ágyneműt illeti, érdemes ilyenkor a vékony pamutlepedőket előnyben részesíteni a paplanokkal szemben.

Ha ezek után sem megy az alvás, akkor érdemes lehet megpróbálkozni egy pihentető tevékenységgel – például olvasással –, és később újrapróbálkozni az elalvással (de az okostelefont jobb ilyenkor kerülni, mert az csak stimulálja az agyat, és nehezíti az alvást).

És végül egy meglepő tipp: a brit királyi haditengerészet tisztjei az 1990-es évek óta hideg vízbe merítik a kezüket, karjukat azért, hogy gyorsabban lehűljenek. Tudományos kutatások is kimutatták, hogy a hideg víz felgyorsítja a lehűlés ütemét: ha csak 15 Celsius-fokos vízről van szó, akkor is körülbelül egy fokkal csökken a test maghőmérséklete minden 10 perc után (ezt a technikát sportolók is alkalmazzák, ha gyorsan kell lehűlniük a mozgás és a pihenés közti váltakozások közben).

A négylábúaknak is fontos segíteni a hőség elviselésében – ha túl meleg van, inkább halassza el a kutyasétáltatást!

Az talán már közismert, hogy a hőség idején háziállatokat tilos magukra hagyni a felforrósodó autóban, mert ennek akár perceken belül is súlyos következményei lehetnek. A BBC ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet cikkében, hogy a kutyák esetén más dolgokra is érdemes odafigyelni. Az RSPCA nevű állatvédő szervezet szerint ugyanis

a kutyák tízszer nagyobb gyakorisággal szenvednek el valamilyen hőséggel kapcsolatos betegséget a melegben való mozgás miatt, mint amiatt, hogy a forró autóban hagyják őket.

Ennek az az oka, hogy a kutyák csak nagyon korlátozottan képesek szabályozni a hőmérsékletüket. Nem izzadnak úgy, mint az emberek: csak kis mennyiségű folyadék távozik a tappancsaikon keresztül, és a gyakran vastag szőrmebundájuk miatt a maghőmérsékletük gyorsan emelkedhet, így a nagy melegben nagyon gyorsan túlhevülhetnek.

Az erős zihálás, a nehézlégzés, a túlzott nyáladzás, a letargia és az álmosság mind-mind annak a legfontosabb jelei, hogy kutyájának túl melege van. Szélsőséges esetekben a kutyák hánynak és végül elveszítik az eszméletüket. Ha kutyája bajban van, vigye egy árnyékos és hűvös helyre, és azonnal öntsön rá hideg vizet, de ne a fejére (nedves törölközőt vagy ruhát nem szabad az állatra helyezni, mert az meggátolhatja a hő távozását). Ha lehetséges, hagyjuk, hogy a kutya kis mennyiségű hűvös vizet igyon, és továbbra is öntsünk rá hűvös vizet, de ne annyit, hogy elkezdjen reszketni, és amint az állat légzése megnyugszik, azonnal menjen az állatorvoshoz – írta a BBC az RSPCA ajánlásai alapján. Megjegyezték azt is:

ezek a problémák a legtöbb esetben elkerülhetők azzal, ha a kutyákat nem a nagy melegben viszik az utcára a tulajdonosok.

„Kezdetnek, amikor a higanyszál eléri a 20 Celsius-fokot, a kézfejemet a járdára teszem, hogy ellenőrizzem, kényelmesen ott tudom-e tartani. Ez egy nagyszerű jele, hogy a kutya tappancsai is rendben lesznek-e. Mindig viszek magammal egy összecsukható utazó vizes tálat, és mindig viszek magammal hűtött vagy jeges vizet” – írta a BBC cikkének szerzője, aki maga is kutyatulajdonos, és arra is figyelmeztetett, hogy 25 Celsius-fok fölött már egyértelműen érdemes lehet halasztani a kutyasétáltatást (ha pedig egész nap túl meleg van, akkor pár napig halasztható is a séta a kutya védelme érdekében, és helyette az otthoni játékkal biztosítani neki a kellő testmozgást).

Mindeközben egy másik külföldi oldalon is megosztottak tanácsokat azzal kapcsolatban, hogy miként tehetjük elviselhetőbbé a meleget a kutyáink számára – többek közt azáltal, ha lehetővé tesszük nekik, hogy hűvös helyeket találjanak a lakóhelyen különböző részeiben, nedves törölközőket helyezünk el nekik, megfelelően ápoljuk a szőrzetüket, és több vizes tálat is elhelyezünk nekik, vagy éppen lehűtjük a hűtőben a nekik adott jutalomfalatokat.

A macskák jobban viselik a meleget, de náluk sem árt figyelni – sőt, bizonyos naptejekkel be is lehet kenni őket

A Cats Protection nevű állatvédelmi szervezet arra hívta fel a figyelmet, hogy a macskák ugyan szeretnek a napos helyeken feküdni, de az esetükben is problémát okozhat a hőség.

Ezzel kapcsolatban az alábbi tippeket osztották meg:

Ösztönözzük az állatokat arra, hogy maradjanak a lakásban, amikor a legmelegebb a nap (általában délelőtt 10 és délután 3 óra között).

Biztosítsunk számukra sok árnyékos helyet, ha szeretnek kimenni a szabadba.

Töltsük fel az itatótáljukat friss vízzel, és gondoskodjunk arról, hogy a szabadban is legyen vizük. Ösztönözzük őket a rendszeres ivásra.

Kapcsoljunk be egy ventilátort a lakásban, hogy a levegő keringjen.

Bugyoláljunk egy fagyasztott vizes palackot egy törölközőbe, és tegyük a macska pihenőhelye közelébe, hogy hűtse a levegőt (de semmiképp se tegyük a palackot közvetlenül a macskára, és ne kényszerítsük, hogy a közelében legyen).

Arra a (talán kevésbé ismert) tényezőre is felhívták a figyelmet, hogy a macskák is leéghetnek – ennek a veszélynek főként a fehér színű vagy vékonyabb bundájú macskák vannak kitéve. Ha sokat van a napon, az bőrrákhoz vezethet, ezért fontos, hogy macska ne töltsön túl sok időt a napon lustálkodva. Az orr és a fülek azok a pontok, ahol a macska a legnagyobb valószínűséggel leéghet, ezeket külön is érdemes lehet szemmel tartani. A leégést a bőr vörösödése, valamint hólyagosodása és hámlása jelzi, ebben az esetben fel kell keresni az állatorvost.

„A macskát bekenheti naptejjel, de előbb meg kell győződnie arról, hogy az állatbarát, ezért beszéljen állatorvosával a legmegfelelőbb termékről. Győződjön meg róla, hogy a naptej legalább SPF30-as vagy magasabb faktorszámú, és hogy vízálló ”– tették hozzá, bár felhívták a figyelmet arra, hogy tilos olyan naptejet használni, amely cink-oxidot vagy szalicilátokat tartalmaz, mert azok mérgezők. A megfelelő naptejjel viszont érdemes lehet bekenni a macska orrát, fülének hegyét, hasát és ágyékát, valamint minden olyan helyet, ahol vékony a szőrzete, vagy egyáltalán nincs, hogy megvédje a naptól.

Ami a macska kiszáradását jelzi, azt az alábbi helyeken lehet észlelni:

Az íny: ha a macska ínye ragacsossá, ragadóssá válik, az lehet a kiszáradás egyik első jele.

A bőr: nagyon finoman csípje meg a macska bőrét. Egy jól hidratált macskánál a bőrnek azonnal vissza kell nyernie a formáját. Ha ez lassabban történik meg, akkor az arra utal, hogy dehidratált az állat.

A szem: a súlyosan beesett, száraznak látszó szemek jelentős dehidratáltságra utalhatnak.

A mancsok: ha a mancsait különösen hűvösnek vagy hidegnek érzi, az a dehidratáltság jele lehet.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mónus Márton)