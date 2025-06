Keresztes Ildikó rettegett kilépni a szabadba

A Máté Péter-díjas előadó több mint harminc éve küzd allergiával, pályafutása során gyakran kellett szembenéznie a fellépéseit is veszélyeztető tüneteivel, különösen a nyári, szabadtéri előadások idején. A Duna Ridikül című műsorában bevallotta: allergiaszezonban volt, hogy rettegett kimenni a természetbe.

A Duna délutáni talkshow-jában Kocsis-M. Brigitta műsorvezető szakemberek segítségével járta körbe az allergia és felső légúti megbetegedések témáját. A tünetek kezelésére és a hosszú távú megoldási lehetőségekre számos hasznos tanácsot kaphattak a nézők, és a műsorban vendégeskedő Keresztes Ildikó is, aki már régóta szenved allergiától.

A Ridikülben őszintén beszélt kálváriájáról az énekes, előadóművész. Elmondta, nem volt mindig allergiás, húszas éveiben tapasztalta először a tüneteket, főként nyáron. Ekkor még azt gondolta, megfázásos tünetei vannak, ám az erre alkalmazott gyógymódok hatástalanok voltak, panaszai viszont megszűntek a nyári hónapok után, vagyis az allergiaszezon lecsengésével. Csak évekkel később végeztetett el egy célirányos tesztet, ekkor szembesült a valódi problémával. Bár alapvetően nem szívesen szed be gyógyszereket, és kerüli az orrspray használatát, kezdetben ezekkel próbálta enyhíteni tüneteit. Porallergiája miatt az otthoni takarítást is maszkban végzi, de ha tudja, este szüksége van hangjára, inkább elnapolja a rendrakást.

„Volt olyan évem, amikor szteroid injekcióhoz kellett folyamodnom, mert a lakásból sem tudtam kimozdulni. Hiába virágzott kint a természet, rettegtem kilépni a szabadba, este pedig fellépések voltak”

– vallotta a kényszerű és átmeneti megoldásról Keresztes Ildikó. Azt is megtapasztalta, hogy nemcsak a környezeti hatások, hanem a lelki egyensúlya is befolyásolják tüneteit. „Meg tudom betegíteni magam. Negatívan hat az immunrendszeremre, ha premier, koncert vagy családi problémák miatt stresszhelyzetbe kerülök” – mondta, hozzátéve ezen analógia mentén, hihet talán abban, hogy meg is tudja gyógyítani magát.

Kiemelt kép: Keresztes Ildikó (Forrás: Ridikül/Tőke Béla)