A stresszmentes nyaralás titka Kiss Maritól

A Jászai Mari-díjas színművész életében a szellemi és fizikai kondíció megőrzése kiemelten fontos. A nemrég a Hallhatatlanok Társulatának tagjává választott Kiss Mari a Családi kör vendégeként mesélt napi rutinjáról, amelyben helyet kap a rendszeres futás. Megosztotta, hogy idén stresszmentes pihenésre vágyik, ezért úgy döntött, nem megy nyaralni.

Bár színházi ember és sokszor későn ér haza előadás után, Kiss Mari mégis korán kel, legkésőbb hat órakor, kimegy a kertbe, rendszeresen sétál és kocog is 4-5 kilométert. A színművész azt vallja, a sport, az izomzat erősítése segít az egészség megőrzésében, amelyre az életkor előrehaladtával még inkább érdemes odafigyelni, a fizikai aktívás pedig hatékonyan ellensúlyozza a próbák és a szövegtanulás jelentette szellemi igénybevételt.

A Duna Családi kör című magazinműsorának vendégeként azt is kifejtette, egy hosszas, sok utazással járó próbafolyamaton van túl, így nyáron pihenéssel szeretne feltöltődni, mindezt stresszmentesen. „Az állandó ingázás kiveszi az emberből az utazási vágyat, így júliusban arra vágyom, hogy feltöltődjek. Nem utazom el, szeretnék a kertben kapálgatni, gazolni, locsolni vagy befőzni, valamint olvasni úgy órákon át, hogy mással ne kelljen foglalkoznom” – vallotta be Kiss Mari, akire augusztusban már ismét szövegtanulás és forgatás is vár.

A teljes beszélgetés újranézhető a Családi kör Médiaklikk-oldalán.

Kiemelt kép: MTVA/Csöndör Kinga