Erőss Zsolt özvegye: A legnehezebb az volt, hogy tudtam, haldoklik a hegyen…

Megrázó beszélgetéssel indult a hirado.hu új podcast-sorozata, a Sorsfonalak. Az első Életüket a hegyekért! című részben először beszélgetett egy műsorban Sterczer Hilda és Legindi Tímea, Erőss Zsolt és Suhajda Szilárd hegymászók özvegyei. Felidézték a legnehezebb pillanatokat, amikor már csak a csodában bíztak, hogy férjük élve lejön a hegyről, és egyetértettek abban, hogy a tragédia ellenére semmit sem változtatnának meg az életükben.

Sorsfonalak címmel indította el új podcast-sorozatát a hirado.hu. A havonta jelentkező online műsor alcíme – nem véletlenül lett – Találkozások egy közös pont mentén. A Lélekutakon Bagdy Emőkével című sorozatból is ismert műsorvezető, Kisfaludy Nóra ugyanis minden epizódban két olyan embert mutat be, akik talán nem is ismerik egymást, de egy élethelyzet, egy sorsfordító esemény, egy helyszín, közös életcél, vagy éppen azonos értékrend miatt összeköthetők, közös úton járnak. A Sorsfonalak egyéni történeteken keresztül olyan témákra és problémákra hívja fel a figyelmet, amelyek a mindennapjaink részei, de tabuként kezeljük, elfojtjuk őket, vagy egyszerűen csak nem foglalkozunk velük eleget.

Az első, a hirdado.hu YouTube-csatornáján újranézehető rész vendégei Sterczer Hilda, a Hópárduc Fejlesztő Falmászás vezetője, mentálhigiénés szakember, valamint Legindi Tímea, közgazdász és kommunikációs szakember voltak. A két feleség sorsa a hegymászás és férjeik halála miatt összefonódik, azonban egy műsorban most ültek le először beszélgetni, és megkapó őszinteséggel idézték fel életük legnehezebb időszakát: Erőss Zsolt és Suhajda Szilárd elvesztését.

„Amikor tudtam már, hogy Zsolt haldoklik a hegyen, és nem tudtam neki segíteni. A bizonytalanság és tehetetlenség érzése. Istenbe kapaszkodtam, kérve, adjon neki erőt, hogy le tudjon jönni, mert egyértelmű volt: csoda kellene ehhez”

– vallotta meg őszintén Sterczer Hilda, hogy mi volt a legnehezebb a tragikus időszakban. Ebben bízhatott csak Legindi Tímea is, amikor Suhajda Szilárdért aggódott az ország. „Mindig volt egy pont, ami miatt lehetett reménykedni, láttak egy egyedül sétálgató alakot a táborban, akiről később kiderült, nem Szilárd. Aztán elindult a mentőscsapat, de közben már nagyon sok idő eltelt és tényleg már csak a csoda segíthetett. Ez volt a legnehezebb” – idézte fel Suhajda Szilárd özvegye a két évvel ezelőtti időszakot.

A tragédia után mindketten leginkább gyerekeikből merítettek erőt, hiszen miattuk menni kellett előre. Bár sokan számon kérik a hegymászókon, hogy minek vállalkoznak ilyen veszélyes magashegyi expedícióra, ha már gyerekük született, sem Sterczer Hilda, sem Legindi Tímea nem ért egyet a kritizálókkal.

„Persze sok minden változik, ha családod lesz, de attól még nem ér véget az élet” – véli Tímea, aki szerint egy apa, ha jó példát tudott mutatni a gyerekének, míg jelen volt az életében, többet ér, mint egy olyan szülő, aki bár él, de soha nem foglalkozik vele.

Sterczer Hilda ezzel kapcsolatban hangsúlyozta azt is, a hegymászás nem szimpla hóbort volt Erőss Zsolt életében, hanem a munkája, amiből eltartotta a családot. Úgy gondolják, férjeik példát tudtak mutatni, és semmit sem változtatnánk az életükön.

A Sorsfonalak további epizódjaiban többek között olyan témákat jár körül, mint a gyászfeldolgozás, az örökbefogadás, a transzgenerációs traumák, az apaság kérdése, a zene sorsfordító ereje, vagy éppen a segítségnyújtás szerepe az életünkben.

Kiemelt kép forrása: MTVA