A gyermekvállalás sem állt Szűcs Judith karrierje útjába

Több mint öt évtizede van a pályán Szűcs Judith, nemcsak előadóként, hanem saját maga menedzsereként is. Az énekesnő a Duna Ridikül című műsorában mesélt arról, hogyan vált tudatos üzletasszonnyá, és mely világsztárok inspirálták őt ebben. Úgy véli, a zeneiparban a kitartás, a szervezettség és a megbízhatóság legalább annyira fontosak, mint a tehetség. Pontos tervezéssel pedig a családalapítás is lehetséges egy női előadó életében.

Pályafutása csúcsán olyan világsztárokkal szerepelt egy színpadon, mint Mireille Mathieu francia sanzonénekesnő vagy Bonnie Tyler brit rockénekesnő. Szűcs Judith tőlük tanulta meg, hogy egy nő csak akkor lehet igazán sikeres a zeneiparban, ha tudatosan gazdálkodik a tehetségével. A Duna Ridikül című műsorának vendégeként osztotta meg, hogyan vált az évtizedek alatt üzletasszony belőle.

„1972-ben, amikor díjat kaptam a Ki mit tud? győzteseként, tudtam, hogy ezzel valamit kezdenem kell. Figyeltem és tanultam, hogyan lehet ebből tartós sikert építeni. Kezdetben minden fesztiválon ott voltam, az NDK-ban, Tokióban és még Kubában is, akkor már várandósan. Figyeltem a nagyokat, és mire megjelent az első nagylemezem, addigra már nagyjából átláttam, hogyan működik a szakma” – kezdte Szűcs Judith. Hozzátette, az előadóművészi hivatáshoz jól jön a rátermettség, mert önmagában a tehetség a legtöbb esetben nem elég. Sikerét annak is köszönhette, hogy személyesen tartotta a kapcsolatot a médiával és a fesztiválszervezőkkel, így közvetlenül hozzá futottak be a megkeresések. Bár ez nagyobb odafigyelést jelentett, mintha kiszervezte volna másnak a feladatot, nem bánja, hogy megtartotta a kontrollt karrierje felett. Kiemelte, hogy fontosnak tartja a megbízhatóságot, és rá mindig számíthattak azok, akikkel együtt dolgozott.

„Az első pillanattól naptárt vezetek, minden fontos dátumot beírok, és azokhoz igazítom az életemet. A családtervezés is ütemezett volt. A terhességem alatt 16 kilót híztam. Timi lányom születése után három hónappal azonban egy fontos tévészereplésem volt, amire készült egy gyönyörű fellépőruhám. Tudtam, hogy nincs mese, bele kell hogy férjek, és így is lett” – példázta elhivatottságát az énekesnő, aki már több mint ötven éve bizonyít a színpadon előadóként és a háttérben is, önmaga menedzsereként.

A teljes adás – amelyben más énekesnők, Wolf Kati, Kozma Orsi és Horányi Juli is mesélnek szakmájuk örömeiről és kihívásairól – újranézhető a Médiaklikken.

