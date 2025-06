„Mindegy, hogy mit, csak mozogj!” – Sikerrel zárult a Kossuth Rádió országos mozgáskampánya

Több mint 18,5 millió lépés, lelkes hallgatók, fitt kollégák és valódi életmódváltások – ez a Kossuth Rádió mozgáskampányának mérlege.

Március elején indult útjára a Kossuth Rádió „Mindegy, hogy mit, csak mozogj!” elnevezésű mozgáskampánya, amelynek célja az volt, hogy hallgatókat és munkatársakat egyaránt az aktív életmódra ösztönözzön.

A nemzeti fő rádióadó nyolc héten át heti rendszerességgel jelentkezett olyan tematikus műsorokkal, amelyek segítettek eligazodni a különféle mozgásformák világában, irányt mutattak az életmódváltáshoz, és rávilágítottak a mozgás jótékony élettani hatásaira.

A rádiós sportkampány nagykövete Gécsek-Tóth Enikő kiemelt szerkesztő-műsorvezető volt, aki nemcsak inspirálta a hallgatókat, hanem aktív szervezője is lett a szerkesztőséget is megmozgató kezdeményezésnek.

Áprilisban újabb lendületet vett az akció: a Kossuth Rádió munkatársai is vállalták, hogy példát mutatnak, és beszállnak a mozgásba. A Millió lépés elnevezésű applikáció fejlesztőinek köszönhetően egy közös platformon keresztül gyűjthették az aktivitásokat – legyen szó sétáról, táncról vagy úszásról, hiszen az alkalmazás több mint 60 mozgásformát képes lépésszámra váltani. 37 lelkes kolléga csatlakozott, és közösen több mint 18,5 millió lépést tettek meg két hónap alatt. A versenyszellem is feléledt a szerkesztőségben, hiszen a részvevők egymást motiválták, biztatták, és sokan olyan életmódbeli változásokat tapasztaltak, amelyek messze túlmutatnak a kampány keretein. Volt, aki hosszú kihagyás után tért vissza a sporthoz, más most kezdte el és arról számolt be, már most jobban alszik, energikusabb, ráadásul megszűntek a korábbi kardiológiai panaszai is.

A kampány részeként „Sportos Portré” címmel több rádiós kolléga is megszólalt, személyes történetükkel inspirálva a hallgatókat. Ezeknek az interjúknak is komoly hatása volt: volt, aki ezeket hallgatva döntött úgy, hogy mostantól gyalog teszi meg a napi útját a villamos helyett – és nem ő volt az egyetlen.

A kezdeményezés zárása június 2-án, ünnepélyes keretek között zajlott a Kossuth Rádió Délelőtt című műsorában.

A stúdióban a vendég a három legtöbb lépést gyűjtő munkatárs volt, akik serleget és ajándékcsomagot vehettek át, valamint Siklósi Beatrix csatornaigazgató és Volf-Nagy Tünde felelős szerkesztő, akinek elkötelezettsége már a kampány indulásakor kulcsszerepet játszott a sikerben.

A rengeteg hallgatói visszajelzés, az újrakezdők történetei és a közösségi élmény mind azt mutatják, a kampány valódi változásokat indított el. A Kossuth Rádió bebizonyította, hogy a mozgás nemcsak egyéni döntés, hanem közös ügy is lehet – és hogy néha tényleg elég csak egy lépéssel elkezdeni.

Kiemelt kép: Papp-Nánási Gabriella, Volf-Nagy Tünde, Novák József, Siklósi Beatrix, Horváth Ágnes, Gécsek-Tóth Enikő. Forrás: MTVA/Csöndör Kinga.