Még a medúzacsípésekkel sem törődött, átúszta a Cook-szorost a tinilány

Egy 17 éves kaliforniai lány rekordokat döntött, mikor átúszta az Új-Zélandot elválasztó Cook-szorost, miközben medúzák csipkedték a testét.

A fiatal úszó elmondása szerint a medúzák folyamatos csípései, melyek szinte minden harmadik lökésnél újra és újra égetni kezdték a bőrét, nemcsak testi fájdalmat okoztak számára, hanem mentálisan is kemény próbatétel elé állították. Az úszó azonban nem hagyta, hogy a félelem vagy a fájdalom megállítsa, hiszen a célja az volt, hogy egy mindenki számára példaértékű teljesítményt érhessen el – közölte a CNN.

Az úszás során a fiatal a medúzák látványától való félelmét is leküzdötte.

Ahogy ő fogalmazott, amikor a vízbe lépett, a legnagyobb félelme az volt, hogy medúzákkal fog találkozni, azonban mindezek ellenére is hajtotta a mentális elszántság. A Cook-szoros átúszásának során nemcsak a fizikai fájdalom, hanem az érzés is kísértette, hogy a kitűzött célt sosem fogja elérni, mivel nem látta volna, hogy bármit is haladt volna útközben, azonban megosztotta, hogy úszás közben próbálta kizárni ezeket a gondolatokat, és csak arra összpontosított, hogy a következő karcsapás következzen.

„Annyi mentális harcom volt már a vízben, hogy képes vagyok alkalmazkodni bármilyen helyzethez. Még ha félek is, tudom, hogy le tudom győzni. Ez az, amitől biztonságban érzem magam”.

A fiatal lány az Oceans Seven, vagyis a világ legkeményebb nyíltvízi úszásokat tartalmazó kihívás elvégzésére törekszik.

Az Oceans Seven magában foglalja többek között a Cook-szorost, a La Manche csatornát, a Moloka’i-csatornát és a Catalina-csatornát is. A lány már eddig sikeresen átúszta ezt a négy vízi szakaszt, azonban ezzel sem éri be, hiszen arra törekszik, hogy ő legyen a legfiatalabb ember legyen, aki befejezi a kihívást.

A lány elárulta, hogy szerette a sötét vízben való úszást, ugyanis így nem kell figyelnie a medúzákra vagy egyéb őt körülvevő veszélyekre, amelyek nappal könnyebben észrevehetők. A tinédzser a mindössze 27 kilométeres távot 7 óra 21 perc alatt úszta végig.

Merhige úszásait egy jótékonysági cél is motiválta,

hiszen a a Swim Across America nonprofit szervezetén keresztül ezzel a „hóbortjával” gyermekgyógyászati rákos kutatásokat támogat. A fiatal sportoló számára ez nem csupán személyes cél, hanem egy fontos küldetés. „Ha a rákos gyermekek túlélhetik a kemoterápiát és a sugárkezeléseket, akkor én is folytathatom az úszást” – mondta a fiatal, aki úgy hivatkozott a jótékonyságra, mint a legfontosabb hajtóerőre, amik segítik a hosszok leúszásában.

Az úszó a következő évekre már most újabb úszásokat tervez, reményei szerint pedig 2028-ra teljesítheti az Oceans Seven kihívás összes távját. A víz a hely, ahol leginkább önmagának érzi magát, és nem tervezi, hogy egyetemi évei alatt távol maradna tőle. „A víz számomra biztonságos hely, és mindig ott leszek, a világban bárhol is legyek” – zárja gondolatait.

Kapcsolódó tartalom Úszás közben támadt rá egy fiatal nőre a világ legnagyobb rágcsálója Videón az ijesztő pillanat!

Kiemelt kép: A fiatal lány átúszta a Cook-szorost (Fotó: X)