Riasztó mértékben nőtt egy szaporodásnak ártó vegyi anyag szintje az európai borokban

Az európai növényvédőszer akcióhálózat (Pesticide Action Network Europe) kutatói 49 kereskedelmi forgalomban kapható borpalackot vizsgáltak meg, hogy nyomon kövessék a TFA-szennyezés alakulását az élelmiszerekben és italokban. A trifluorecetsav (TFA) – amely a hosszú élettartamú PFAS vegyi anyagok lebomlási terméke, és esetlegesen termékenységi kockázatokat is hordoz – szintje a vízben mért korábbi értékeket is jócskán meghaladta.

Az 1988 előtt készült borokban nem volt kimutatható TFA, míg a 2010 után készült tételeknél meredek emelkedést találtak. Az ökológiai és hagyományos boroknál is nőtt a TFA-szennyezés, bár a bio borokban alacsonyabb szinteket mértek.

„Azokban a borokban, amelyekben a legmagasabb TFA-koncentrációt mértük, átlagosan a legnagyobb peszticidmaradványokat is találtuk” – mondta Salomé Roynel, a PAN Europe munkatársa, aki felszólította az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy tiltsák be a PFAS-alapú növényvédő szereket.

A kutatók 10 osztrák pincében tárolt bort használtak fel, amelyek egészen 1974-ig nyúlnak vissza – vagyis még azelőtt készültek, hogy megváltoztak volna a szabályozások, amelyek a TFA előanyagainak elterjedéséhez vezettek be. Ezen kívül 16 bort vásároltak osztrák szupermarketekből, 2021 és 2024 közötti évjáratokkal – közölte a The Guardian.

Az előzetes elemzés meglepően magas TFA-szintet mutatott, ezért a kutatók európai partnereiket is megkérték, hogy küldjenek saját országukból mintákat.

A 10 európai országból származó eredmények szerint a régi borokban nem volt kimutatható TFA-mennyiség; a koncentráció szerény növekedése 1988 és 2010 között 13 mikrogramm/literről 21 mikrogramm/literre. Azonban ezt követően meredek emelkedés következett be, és a TFA-mennyiség a legújabb borokban átlagosan 121 mikrogramm/literre emelkedett.

A PFAS vegyi anyagokat széles körben használják a fogyasztási cikkekben, és egyesekről bebizonyosodott, hogy káros hatással vannak az emberi egészségre.

Korábban a hatóságokat nem aggasztotta különösebben a TFA-szennyezés egészségügyi hatása, de újabb állatkísérletek szerint ez reproduktív kockázatot jelenthet. Tavaly a német vegyipari szabályozó javasolta, hogy a TFA-t európai szinten sorolják a szaporodásra mérgező anyagok közé.

Egy 2024 októberében megjelent tanulmány azt állította, hogy

az anyag tartós jelenléte és a koncentrációk növekedése alapján a TFA új típusú planetáris határértéket fenyegető anyagnak tekinthető, amely globális szinten kifejtett hatásaival visszafordíthatatlan károkat okozhat a Föld ökoszisztémáiban.

„A TFA riasztó mértékben megjelent szinte mindenben, amit mérni tudunk” – mondta Hans Peter Arp, a Norvég Tudományos és Technológiai Egyetem kutatója. „A peszticidek jelentős forrásai lehetnek a TFA-nak a mezőgazdasági területeken, de más források – például hűtőközegek és gyógyszerek – is közrejátszanak” – tette hozzá.

A TFA fő forrásai feltehetően a fluorozott hűtőközegek, az úgynevezett F-gázok, amelyek világszerte eloszlanak, és a PFAS peszticidek, amelyek a mezőgazdasági talajban koncentrálódnak. Az F-gázok koncentrációja azután emelkedett, hogy az 1987-es montreali jegyzőkönyv betiltotta az ózonlebontó anyagokat, például a fluorozott-klórozott szénhidrogéneket, míg a PFAS peszticidek feltehetően az 1990-es években terjedtek el Európában.

Gabriel Sigmund, a hollandiai Wageningen Egyetem kutatója és a tanulmány társszerzője elmondta: „A TFA nem bomlik le természetes módon, és eltávolítása rendkívül nehéz és költséges a vízkezelés során. A legtöbb TFA előanyagot tartalmazó növényvédő szer esetében gyakorlatilag nincs adat arról, hogy mennyi TFA keletkezik belőlük. Ezért nagyon nehéz felmérni, hogy jelenleg mekkora a TFA-képződés és -kibocsátás lehetősége a mezőgazdasági talajokban, mivel a felhalmozódott peszticidek idővel lebomolva tovább bocsáthatják ki a TFA-t. Ez azt jelenti, hogy még ha most azonnal le is állítanánk ezeknek a vegyi anyagoknak a használatát, akkor is további növekedésre kell számítanunk a TFA-koncentrációban a vízkészleteinkben és máshol az elkövetkező években.”

