Újabb meghökkentő trend kezdett terjedni: férfiak vágják le a saját szempillájukat

Az interneten újabb meghökkentő trend kezdett terjedni: a TikTokon egyre több videóban látható, ahogy férfiak ollóval vagy trimmelővel levágják a szempilláikat annak érdekében, hogy maszkulinabb, férfiasabb külsőt alakítsanak ki maguknak.

A trend mögött meghúzódó indoklás szerint a hosszú szempillák túl nőiesnek számítanak, és a férfiasság megőrzése érdekében inkább megszabadulnak tőlük.

Dr. Christina Geiselhart klinikai szociális munkás szerint a szemek hangsúlyozása – például sminkkel vagy műszempillával – a nőies megjelenéshez kapcsolódik, különösen a randizás vagy társas érintkezés színterein. A szempillákat gyakran olyan jelzőkkel illetik, mint „szép” vagy „gyönyörű”, amelyek kulturálisan nőies jelentést hordoznak – szemben a férfias „jóképű” szóval, amit ritkán hallani a szempillákkal kapcsolatban – közölte a Huffington Post.

A szemészek azonban egyértelműen óva intenek a szempillák levágásától.

Dr. Ashley Hayden szemész figyelmeztet: „A szempillák levágása semmilyen formában nem ajánlott. Éles eszközt közelíteni a szemhez mindig veszélyes – még csukott szemmel is.” Egy rossz mozdulat könnyedén szaruhártya-sérülést, gyulladást vagy akár tartós károsodást okozhat.

Ráadásul, ahogy Dr. Thomas Stokkermans is kiemeli, még egy tükör előtt is nehéz megfelelően összehangolni a mozdulatokat, hiszen a tükörkép megfordítja a mozgást, ez pedig szinte biztos balesethez vezet.

Nem szabad elfelejteni, hogy a szempillák nem pusztán díszítő elemek.

Dr. Victoria Williams szemész szerint „a szempillák védelmi vonalat képeznek, elzárva a port, törmeléket és egyéb irritáló anyagokat a szem felszínétől”. Emellett a pislogási reflexet is segítik, ami azonnal lezárja a szemet, ha valami közeledik felé.

A szempillák a szem kiszáradásának megelőzésében is kulcsszerepet játszanak, mivel befolyásolják a könnyfilm működését, azonban ennek hiányában fokozódhat a szemszárazság, főként azoknál, akik rendszeresen képernyő előtt dolgoznak.

Többek között a szempillák a napsugarak ellen is védelmet nyújtanak. Egy 2022-es tanulmány szerint a szempillák akár 12-24 százalékkal is csökkenthetik az UV-sugarak szemre gyakorolt hatását. Ennek hiányában hosszú távon nőhet a szemrák, szemhéjrák és a szürkehályog kialakulásának kockázata is.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)