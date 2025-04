Pély Barna kislánya születéséről: Erre az örömre nem számítottam

A népszerű előadóművész első gyermeke, Abigél születése kapcsán vallott őszintén apai érzéseiről a Duna Család-barát című műsorában, amelynek vendégeként szakmai sikereiről és jubileumi terveiről is beszélt.

Pély Barna nemcsak karrierjében él meg fontos pillanatokat, családi életében is új fejezet kezdődött. A Csináljuk a fesztivált! színpadán előadóként, míg A Dal korábbi évadában szakmai segítőként bizonyító előadó zenei munkásságát Máté Péter-díjjal ismerték el, és a magánéletében is meghatározó mérföldkőhöz érkezett: március 24-én megszületett első gyermeke, Abigél. Az örömteli események mellett pedig 50. születésnapja kapcsán jubileumi turnéjára készül, valamint korábbi zenekara, a United slágere a Hófehér Jaguár megjelenésének 25. évfordulója alkalmából Curtisszel közös újrafeldolgozással jelentkezett a napokban.

„A kislányunk, Abigél és a feleségem is jól van” – árulta el a Család-barát stúdiójában Pély Barna. „Kívülről nézve valóban az látszik, hogy magán- és szakmai életemben is minden együtt áll. A díjak és a turné szakmai kiteljesedést, elismerést jelentenek, de a csúcspont a gyermekem megszületése. Erre az örömre, bevallom, nem számítottam. Azt az érzést, amit egy gyermek hoz, nem lehet elmagyarázni” – fogalmazott az előadóművész. Hozzátette, az általa megtapasztalt apai érzések biztosan hatással lesznek a művészi életére is.

A magánéleti öröm mellett szakmai pályafutása is kiteljesedett. „Megtisztelve érzem magam, hogy megkaptam a Máté Péter-díjat. Ez egy komoly könnyűzenei elismerés, egy szinten helyezkedik el a színművészek esetében kapható Jászai Mari-díjjal” – fogalmazott Pély Barna a műsorban.

A korábban említett együttálláshoz 50. születésnapja alkalmából tervezett jubileumi koncertje, valamint a Hófehér Jaguár című sláger újrafeldolgozása is hozzátartozik. A Curtisszel közös munka eredményeként hangzásában, de látványvilágában is felfrissült sláger kapcsán elmondta: már korábban tervezték a közös munkát, a dal megjelenésének évfordulója pedig remek apropó volt. A megszületett pörgős, más értelmezéssel felruházott újdonságot a közönség is pozitívan fogadta. Pély Barna elárulta: tervezik, hogy a turné egyes állomásain közösen adják elő a dalt.

