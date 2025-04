A Himalája nem kegyelmez: lavina és hóvihar akadályozta Varga Csabát

A nagyváradi hegymászó, Varga Csaba nem mindennapi kihívással nézett szembe a Himaláján. Harmadik akklimatizációs körét teljesítette az Annapurnán, ahol lavinák, hóvihar és életveszélyes terep várta. A cél változatlan: oxigénpalack és serpák nélkül elérni a világ tizedik legmagasabb csúcsát.

A Hazajáró, azaz a magyar turisták honismereti magazinműsorának csapata a Himalája vonulatai közé is követi a magyar hegymászókat – ezúttal Varga Csaba küzdelmes előretörését követhetjük nyomon az Annapurnán. Az extrém magasságokban végzett akklimatizációs körök nemcsak a fizikai felkészülésről, de a túlélésről is szólnak. A hegymászó a harmadik ilyen körén van túl – és nem túlzás azt mondani: embert próbáló napokat élt át.

Április 3-án, csütörtökön indult útnak az alaptáborból (4200 méter magasságból), célja az volt, hogy fokozatosan haladva alkalmazkodjon a ritka levegőhöz. Először az 5500 méteren fekvő kettes táborban pihent meg, majd másnap továbbindult a hármas tábor felé.

Itt érte el az expedíció egyik legkritikusabb pontját, az úgynevezett „Crosshair kuloárt” – egy veszélyes, meredek vályút, amelyet gyakran sújtanak lavinák és jégomlások.

Nem is maradt el a dráma: a szakaszon lavina zúdult le, miközben hóvihar is nehezítette a haladást. „Nagyon nehéz volt a hóviharban, alig értem ide” – írta később a hármas táborból, 6500 méterről, ahol két éjszakát töltött a zord körülmények ellenére.

Vasárnap sikerült elérnie a 7000 méteren fekvő négyes tábort is, ahol egy lehetséges csúcstámadás gondolata is felmerült. Varga Csaba azonban – tapasztalt mászóként – nem kockáztatott, és a megfelelő akklimatizáció hiányában inkább visszatért az alaptáborba. A visszaút sem volt veszélytelen, ismét lavina söpört végig a Crosshair kuloáron. Mindezek ellenére a hegymászó épségben, de kimerülten érkezett vissza az alaptáborba, ahol most néhány napos pihenés vár rá.

A következő napokban a regenerációé a főszerep, hiszen amint az időjárási körülmények és a fizikai állapota engedi, megkezdődhet a végső támadás a 8091 méteres Annapurna csúcsára – pótlólagos oxigén és magashegyi teherhordók nélkül.

Kiemelt kép forrása: Hazajáró Facebook-oldal