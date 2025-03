Megdöbbentő eredmény: hatszorosára is nőhet a szívinfarktus kockázata a marihuánát fogyasztó fiataloknál

Egy friss tanulmány szerint az 50 év alatti marihuánafogyasztóknak jelentősen nagyobb esélyük van szív- és érrendszeri problémákra, mint azoknak, akik nem használják a szert – közölte az USA Today a Journal of the American College of Cardiology folyóiratban megjelent kutatás alapján. Az adatok arra utalnak, hogy a rendszeres, 50 év alatti fogyasztóknál több mint hatszorosára nőhet a szívinfarktus kockázata.