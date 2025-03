Koncz Gábort a természet és a színpad vitalizálja

A Kossuth-nagydíjjal kitüntetett Koncz Gábor vidéki gyökereiből merít erőt a mindennapokhoz: ahogy egykor édesapja, ma ő is a föld és a természet szeretetében találja meg az élet forrását. A színpadon és kertjében egyaránt élvezi az állandó fejlődés csodáját – osztotta meg az M5 vendégeként.

Koncz Gábor március 15-én elnyerte a legnagyobb állami elismerést, a Kossuth-nagydíjat. A pályáján rendkívülit alkotó színművész élete egy borsodi mezővárosban, Mezőkeresztesen indult, és büszke arra, hogy máig hű maradt vidéki gyökereihez – erről az M5 kulturális csatorna Librettó című műsorában beszélt.

„Nem kenyerem a meghatódás, de bevallom, a kitüntetés hírére egy kis könnycsepp megjelent a szemem sarkában. Eszembe jutott, honnan és hová jutottam: a szülőfalumtól, Mezőkeresztestől egy karnyújtásnyira a Szent Koronáig. Azt mondják, amikor az ember megöregszik, elfeledi a múltat, de én mindenre kristálytisztán emlékszem” – kezdte Koncz Gábor az M5 vendégeként. Hozzátette, míg sikere csúcsán a sportautók vezetése jelentette a legnagyobb örömet, addig ma a természet szerelmese: éppoly lelkesen figyeli kertjében a facsemetéi fejlődését, mint annak idején az édesapja tette.

„Az élet szeretetét otthonról hozom. Vagyok, amíg vagyok, dolgozom, amíg tudok. Nem adom meg magam, de foglalkozom azzal is, hogy úgy, ahogy mindenkinek, aki megszületik, nekem is el kell majd mennem” – tette hozzá a március 15-én Kossuth-nagydíjjal kitüntetett színművész, aki jelenleg is aktív, több színdarabban is játszik.

Koncz Gábor számtalan díjban részesült pályáján: 1968-ban Jászai Mari-díjat, 1997-ben Kossuth-díjat, 2006-ban pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét is megkapta. Mindezek mellett érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának tagja, 2019-ben a Magyar Filmakadémia életműdíját nyerte el. Karrierje megkoronázásaként tekint a Kossuth-nagydíjra. Az elismerés tiszteletére a Duna kiemelkedő pályafutása felejthetetlen alakításaiból nyújt válogatást. Március 21-én 20:45-től A törökfejes kopja című történelmi filmben látható, március 23-án 13:40-kor a Klapka légió, 21 órakor pedig a Gyula vitéz télen-nyáron című filmvígjáték kerül műsorra szereplésével. Május 25-tőlA névtelen vár című hatrészes sorozatban tér vissza Koncz Gábor a képernyőre.

