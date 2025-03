Akár félmillió forintos bírság is járhat egy kiszökött kutyáért

Egy kiszökött kutya nemcsak a gazdájának okozhat fejfájást, hanem komoly pénzbüntetést is eredményezhet. Az állattartás felelősséggel jár, amely nemcsak az etetésre, itatásra és rendszeres oltásokra terjed ki, hanem arra is, hogy kedvenceink biztonságos környezetben éljenek, és ne juthassanak ki az utcára. Egy elkóborolt kutya könnyen balesetet szenvedhet vagy okozhat, ezzel veszélyeztetve saját és mások testi épségét, a gazdáknak pedig egy-egy ilyen eset súlyos százezrekbe kerülhet.

A közelmúltban történt pingyomi halálos kutyatámadás is rámutatott arra, milyen veszélyekkel járhat a felelőtlen állattartás. Kóbor kutyák támadtak egy emberre, és a helyiek szerint ezek az állatok egy elhanyagolt telekről szabadultak ki rendszeresen. Már korábban is problémát okoztak a környéken élőknek, a tragédia azonban egyértelművé tette, hogy szigorúbban kell fellépni azokkal szemben, akik nem biztosítják megfelelően háziállataik elhelyezését. Egy kutya kiszökése nemcsak kockázatos, hanem jogi következményekkel is jár.

Komoly bírság járhat a felelőtlen állattartásért

A felelőtlen állattartás nem csupán veszélyes, hanem jelentős pénzbüntetést is vonhat maga után. A 2021. január 7-én hatályba lépett állatvédelmi törvény módosítása szigorúbb szabályokat vezetett be. Ha egy kutya kiszökik és a hatóság ezt észleli, akár 450 ezer forintos állatvédelmi bírságot is kiszabhatnak a gazdájára – írja a Boon.hu. Emellett a tulajdonost kötelezhetik arra, hogy megerősítse a kerítést vagy egyéb védelmi megoldásokat alkalmazzon a további szökések elkerülése érdekében.

Nemcsak a szökés miatt járhat büntetés

Ha a kutyáknak nincs chipjük vagy megfelelő oltásuk, a gazdájuk szintén megbírságolható. Ha egy kutya rendszeresen megszökik, a hatóságok akár hatszoros büntetési tételt is alkalmazhatnak, így a végösszeg elérheti a félmillió ezer forintot.

Fontos különbséget tenni az egyszeri kiszökés és a rendszeres kiengedés között is. Sok gazdi elköveti azt a hibát, hogy kiengedi kutyáját „sétálni”, majd visszavárja a kertbe, ám ez is szabálysértésnek számít, és a kutyával való veszélyeztetés kategóriájába tartozik.

Hogyan előzhető meg a szökés?

Ahhoz, hogy megelőzzük a kutyánk kiszökését, néhány alapvető óvintézkedést kell betartani:

Győződjünk meg róla, hogy a kerítés megfelelő állapotban van, és nem találhatók rajta rések vagy gyenge pontok.

Ne hagyjuk hosszú időre magára a kutyánkat, különösen akkor, ha korábban már próbált kiszökni.

A kutyák sokszor unalomból vagy a mozgáshiány miatt próbálnak szökni, ezért biztosítsunk számukra elegendő mozgást és elfoglaltságot.

A megfelelő kiképzés és a következetes nevelés segíthet abban, hogy a kutya ne próbáljon megszökni.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)