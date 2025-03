A képernyőtől a konyháig – Novodomszky Éva a gasztronómiában is otthon van

A magyar és szicíliai konyha ízei között egyensúlyozva Novodomszky Éva nemcsak a családját, hanem négylábú kedvenceit is saját főztjével kényezteti. Hogyan lett a konyha előbb a család és a kikapcsolódás, majd a munka helyszíne számára? A Duna műsorvezetője erről mesélt a Ridikül talk-show vendégeként.

Novodomszky Éva elsősorban televíziós műsorvezetőként ismert, kevesebben tudják róla, hogy a gasztronómia is fontos szerepet játszik az életében. A tévést kezdetben az anyaság hozta közelebb a főzéshez. „Az első fiam érkezéséig nem sokat tevékenykedtem a konyhában, mostanra viszont állandóan ott vagyok. Családanyaként meg kellett tanulnom főzni, és mivel a férjem, Salvo nyitott egy olasz éttermet, aminek vezetésébe besegítettem, a gasztronómia meghatározó részévé vált az életemnek. Édesanyám hagyományos magyar és anyósom szicíliai ízei hatják át a főztömet” – kezdte Novodomszky Éva, akinek mindkét fia jó étvágyú, és nyitottak a különböző nemzetek ízvilágára.

A műsorvezető a főzésre nem kötelességként, hanem egyfajta kikapcsolódásként tekint, ezért nemcsak a gyermekeire, hanem a kutyáikra is főz. Mint mondta, nem tudna „győztest” választani az olasz és a magyar konyha között, de sosem vegyíti őket egymással. „Otthon mindenfélét elkészítek, a dédnagymamám csirkepörkölt receptjétől a kevésbé ismert szicíliai fogásokig. A férjem Cefalùból származik, ahol fantasztikus a gasztronómia. A város védőszentje San Salvatore tiszteletére háromféle húsból – marhából, bárányból és sertésből – készítenek ragut, amit házi tésztával fogyasztanak. Ez az egyik kedvencem, nagyon finom és kiadós fogás” – osztotta meg egyik kedvencét a Családi kör háziasszonya.

Hozzátette, édesanyaként az egészségtudatos táplálkozáson kívül rendkívül fontosnak tartja azt is, hogy gyermekeinek példát mutasson az élet valamennyi területén. A műsorvezetés mellett ezért döntött úgy, hogy az üzleti életben is kipróbálja magát. Vallja, hogy több szakmai lábon állva magabiztosabbak lehetünk. Gyermekei édesapjával több gasztronómiai vállalkozást vezet, és van egy saját bisztrója is.

„Salvóval eleinte olyan volt együtt dolgozni, mintha egy pompás kastélyban lennénk, ahol ő rohan előre, mint egy faltörő kos, én pedig loholok utána, miközben megtámasztom a műtárgyakat, hogy ne csináljunk kárt. Szerencsére 21 év alatt ez a tempó szelídebb lett” – mondta a közös munkáról Novodomszky Éva. A teljes beszélgetés újranézhető a Ridikül Médiaklikk-oldalán, amelyen 60 napig elérhetők a korábbi adások is.

A Ridikül minden hétköznap Kocsis-M. Brigittával 16 órakor látható a Dunán.

Kiemelt kép: Novodomszky Éva (Fotó: Ridikül/Tőke Béla)