Zacher Gábor a hirado.hu-nak: támogatom, hogy a rákra figyelmeztető címkék legyenek az alkoholos termékeken

A WHO friss jelentése szerint elengedhetetlen, hogy az alkoholos italokon egyértelmű és jól látható figyelmeztető címkék tájékoztassák a fogyasztókat arról, hogy alkoholfogyasztás rákot okozhat. A témában megkérdeztük Zacher Gábor mentőorvost, toxikológust, aki elmondta: bár a címkék hatékonysága megkérdőjelezhető, ennek ellenére ez egy fontos előrelépés lenne.

A WHO/Europe jelentése rávilágít arra, hogy az alkohol az európai régióban évente körülbelül 800 000 halálesetért felelős, és az alkohol okozta rákos megbetegedések jelentős része a tudatlanság miatt következik be. Egy kutatás szerint a megkérdezettek mindössze 15 százaléka tudta, hogy az alkohol emlőrákot okozhat, és csak 39 százalékuk ismerte az összefüggést a vastagbélrákkal.

A jelentés hangsúlyozza: az alkoholos italok csomagolásán elhelyezett figyelmeztetések növelhetik a fogyasztók tudatosságát, csökkenthetik az alkoholfogyasztást, és hosszú távon hozzájárulhatnak a rákos megbetegedések számának csökkentéséhez.

Zacher Gábor emlékeztetett arra, hogy annak idején, amikor bevezették a dohánytermékeken megjelent figyelmeztetések és sokkoló képeket, már volt szó arról, hogy ezt az alkoholos italokon is fel kellene tüntetni, azonban az alkoholipart ez akkor elkerülte.

Bár a cigarettás dobozokon található figyelmeztetések nem hozták el a dohányzás teljes visszaszorulását, Zacher mégis támogatja az alkoholos italok figyelmeztető címkézését. Szerinte ez az első lépés lehet az alkohol okozta rákos megbetegedések csökkentése felé.

„A felvilágosítás és az edukáció lenne a legfontosabb” – hangsúlyozza. Bár a címkék fontos szerepet tölthetnek be, önmagukban nem elegendőek. A kulturált alkoholfogyasztás oktatására van szükség, hogy az emberek tisztában legyenek az alkohol hosszú távú egészségügyi hatásaival.

Magyarország különösen érintett

A WHO által felvetett figyelmeztető címkézés különösen releváns Magyarországon, ahol az alkoholfogyasztás továbbra is komoly közegészségügyi probléma. A 2023-as népszámlálás szerint az országban közel 9,6 millió ember él, és Zacher becslése szerint 900 000 ember szenved valamilyen alkohol okozta betegségben – ez az összlakosság közel 9,5 százaléka.

Ráadásul hazánkban nagyon kevesen járnak szűrésekre, így az alkohol okozta daganatok sok esetben csak későn kerülnek felismerésre. Továbbá az alkohol okozta daganatos betegségek kezelésében európai szinten is elmaradottak vagyunk, sokszor az utolsó helyen állunk.

A toxikológus szerint évente mintegy 30 000 ember hal meg alkohol okozta betegségek miatt Magyarországon. Az egyik leggyakoribb alkohol okozta rák hazánkban a májrák.

Zacher szerint a címkézés mellett az alkoholreklámok szigorítása is indokolt lenne – ahogy a dohánytermékek hirdetése is tiltott, úgy szerinte az alkoholos italok reklámjait is vissza kellene szorítani, különösen közterületeken.

Javítani próbál az EU

A WHO ajánlásai alapján Írország lesz az első EU-tagállam, amely 2026-tól kötelező rákos figyelmeztető címkéket vezet be az alkoholos italokon. Ezzel az intézkedéssel Dél-Korea után a világon másodikként alkalmazza ezt a gyakorlatot.

Az Egészségügyi Világszervezet szerint a címkézés nemcsak a fogyasztók tájékoztatását szolgálja, hanem hozzájárulhat ahhoz is, hogy a társadalomban csökkenjen az alkoholfogyasztás elfogadottsága, különösen a fiatalabb generációk körében. Zacher Gábor szerint az alkoholipar eddig ügyesen elkerülte a szigorúbb szabályozásokat, de most itt az idő, hogy a hazánkban különösen égető kérdésben a fogyasztók valós információkhoz jussanak.

A kiemelt kép illusztráció (fotó: MTI/EPA/Neil Hall)