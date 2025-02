Jóval félmillió fölött akarnak keresni a friss diplomások

A friss diplomásoknak a munkaadókkal szembeni legfontosabb igénye a rugalmasság és a szabadság, ezt követi a bérezés: az energetikusok körülbelül 550-600 ezer forintos, az informatikusok pedig körülbelül 800 ezer forintos kezdő fizetést kérnek – a friss tendenciákat Orbán Balázs, a március 11-12-i Műegyetemi Állásbörze főszervezője foglalta össze a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem által kedden az MTI-nek eljutatott közleményben.

Kiemelték, hogy idén a műszaki szektorban a legkeresettebb szakmák között található a gépész- és járműmérnöki szakterület, mechatronikai, illetve a logisztikai mérnök. Új lehetőségeket hordoz magában a BME űrmérnöki képzése, ami nem kifejezetten űrhajós képzést jelent, hanem akár olyan korszerű nanotechnikai tudást, amely az új piaci igényeket teljes mértékben képes kielégíteni.

Közölték, hogy minden évben nő azoknak a szakembereknek a száma, akik közvetlenül az egyetemről kikerülve nemzetközi cégeknél töltenek be pozíciókat. Emellett egyre nagyobb számban dolgoznak akár Budapesten élő, pályakezdő fiatalok otthonról, külföldi cégeknek, ez pedig nemcsak az IT szakmára érvényes, hanem a különböző mérnökökre is.

Kapcsolódó tartalom Hamis, angol nyelvű érettségit ígérő emberek ellen emeltek vádat

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)