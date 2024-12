Óvatosan a karácsonyi slágerekkel vezetés közben!

Egy friss kutatás szerint bizonyos ünnepi slágerek feszültséget válthatnak ki a sofőrökből. Mutatjuk, miért, és melyik dalokat érdemes elkerülni a volán mögött!

Az ünnepi időszak már itt van a küszöbön, és a rádiók is bőszen sugározzák a jól ismert karácsonyi dallamokat. Bing Crosby White Christmas című dala vagy Mariah Carey klasszikusa sokaknak elengedhetetlen része az ünnepi hangulatnak. Azonban nem minden zene tesz jót a vezetési élménynek.

A Chill Insurance kutatása szerint azok a dalok, amelyek BPM-je (percenkénti ütemszáma) meghaladja a 120-at, ingerlékenységet okozhatnak a sofőröknél. Míg egy gyors ritmus edzés közben felpörget, vezetésnél éppen a nyugalomra van szükség – egy túlságosan tempós dal könnyen frusztrációt válthat ki, és ronthatja a koncentrációt.

A szakértők az alábbi három karácsonyi dalt különösen veszélyesnek tartják az autóban történő hallgatáshoz:

3. Feliz Navidad – José Feliciano

Ez a népszerű spanyol karácsonyi dal 149 BPM-es ütemével már a harmadik legkockázatosabb dalnak számít vezetés közben.

2. All I Want for Christmas Is You – Mariah Carey

Mariah Carey ikonikus slágere, amelyből több mint 17 millió példányt adtak el világszerte, 150 BPM-es tempójával jelentősen túllépi az ideális határt. Bár az üzletekben szinte elkerülhetetlen, a volán mögött érdemes mellőzni.

1. Frosty the Snowman – Gene Autry

Ez a vidám klasszikus 172 BPM-mel vezeti a listát. Az autóban hallgatva könnyen stresszessé teheti a sofőröket, ezért jobb, ha otthonra tartogatjuk.

További dalok, amelyeket kerülni érdemes:

Santa Claus Is Comin’ to Town

Happy Xmas (War Is Over)

Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

Rudolph the Red-Nosed Reindeer

I Wish It Could Be Christmas Every Day

Have Yourself a Merry Little Christmas

I Saw Mommy Kissing Santa Claus

Biztonságos alternatívák

A Daily Record összeállítása szerint vannak olyan karácsonyi dalok, amelyek mellett nyugodtan vezethetünk, még a legnagyobb dugóban is. A The Pogues Fairytale of New York című dala például kiváló választás lehet a békés autózás érdekében.

Ügyeljünk tehát arra, milyen zenét választunk az autóban, hogy az ünnepi hangulat ne váljon stresszforrássá!