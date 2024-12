Mi a hosszú élet titka? Egy 100 éves nebraskai nő erre esküszik

A család egy diavetítéssel készült, amely Marian életének jelentős pillanatait mutatta be. „Nagyon érzelmes volt. Igen, tényleg az volt” – mondta egy helyi hírcsatornának.

Marian 18 éves korában a II. világháború alatt egy repülőgépgyártó üzemben dolgozott. Később saját üzletet vezetett, és a Meals on Wheels program keretében ételt szállított a rászorulóknak – itt ismerkedett meg későbbi férjével. A pár később három gyermekkel gazdagította közös életét.

A dédnagymama, akit legkisebb fia, Phillip „a család horgonyaként” emlegetett, az egyszerűségben találta meg az élet örömét. „Az élj a mának szerint élem az életem, és csak boldog próbálok lenni” – mondta.

