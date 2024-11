Csak ruha és papucs nélkül, de lepedőben

A hideg hónapokban sokan járnak wellnessbe, ám ha nem tartjuk be az etikettet, az egészségmegőrző program fordítva is elsülhet. Ruszkabányai Gitta a szaunaszeánsz védjegy tulajdonosa arról is beszélt a hirado.hu-nak, hogy vizes, szintetikus anyagú fürdőruhában nem tanácsos bemenni az izzasztó kamrába, csak természetes alapanyagú törülközővel, lepedővel szabad takarni a testet.

Az izzasztó kamrák egészségmegőrző és méregtelenítő, állóképességjavító és bőrtisztító hatása széles körben ismert, ám ha nem tartjuk be az alapvető szabályokat, elmarad a jótékony hatás, sőt ártalmas is lehet. Abszurd hóbortnak tűnhet, ha egy anyaszült meztelen ember, meleg téli sapkát visel, ám ez belefér a szaunázási etikettbe. „Ez a kiegészítő nem a bohóckodás kelléke, hanem a védelmünket szolgálja. A forró száraz levegő hatására a kutikula kitágul, hajunk pedig könnyen elveszítheti a hialuronsav tartalmát, ám a sapka megóvja hajkoronánkat a kiszáradástól és a töredezettségtől, kihullástól” – hangsúlyozta a szaunamesterek oktatója, Ruszkabányai Gitta. A szakértő kifejtette, hogy az emberi agy hőmérséklete fél fokkal melegebb, mint a test többi része. Ha ülő pozícióban szaunázunk, a fejünk van a legmagasabb légrétegben, így az agyunk kapja a legnagyobb hőterhelést, ilyenkor érezhetjük azt népnyelven szólva, hogy felforr az agyvizünk. A fejfedővel a hőérzékelő receptorokat le lehet takarni, így a szaunázási élmény is fokozható, hiszen hosszabb ideig bírjuk a hőséget, ezért a méregtelenítési folyamat is sokkal intenzívebb lehet. „A finn szauna használata előtt mindenképp zuhanyozzunk le, mossuk le magunkról a parfümöt, kozmetikumokat és a verejtékmaradványokat, majd töröljük szárazra magunkat” – tanácsolja a szakértő, aki szerint nem ajánlott csuromvizesen bemenni az izzasztó kabinba, a hűvös víz hűti a testet, emeli a levegő páratartalmát, így nehezen kezdünk el verejtékezni, később vagy egyáltalán nem indul be a méregtelenítési folyamat, így pont az a jótékony hatás marad el, amiért elmentünk a wellnessbe. „A közfürdők medencéit fokozottan fertőtlenítik, ezért egészségtelen, ha nyolc ember vizes testtel ül be a 12 légköbméteres kis kamrába, és belélegzik az olyan párolgó mérgeket, mint a klór vagy a különböző algaölő szerek” – részletezte a veszélyeket az oktató, aki hangsúlyozta, hogy bőrünk védelme érdekében le kell venni a szintetikus alapanyagú fürdőruhát. A legjobb meztelenül, esetleg lenvászon, illetve természetes alapanyagú pamut textíliákat magunk köré tekerve szaunázni, és ráülni is csak természetes alapanyagú lepedőre, törülközőre javasolt, illetve a talpunk alá is ilyen textíliát ajánlott tenni. „Ha kijön az ember a finn szaunából, a merülő medence használata előtt és után is tussolni kell, aztán jöhet a relaxáció, legalább annyi időt kell pihenéssel tölteni, amennyit az izzasztó kamrában töltöttünk. De a legideálisabb, ha legalább harminc percet pihenünk” – javasolja a szakértő, aki szerint a kevésbé gyakorlott emberek egy nap három, maximum négy szaunamenetben vegyenek részt, az edzettebbek viszont mehetnek négyszer, ötször is, de ennél többre nem érdemes. „Érdemes a szaunák melletti táblán a javasolt időintervallumot betartani” – tette hozzá. Kiemelte, hogy a légzőszerveket leginkább a gőzszaunával tudjuk tisztítani, a gőzkabinban a hajunkat sem kell óvni a kiszáradástól. Ruszkabányai Gitta szerint aggasztó, hogy sokan a közfürdők wellnessrészlegén próbálják kikúrálni magukat különböző fertőző felső légúti betegségekből, mivel így átadhatják a kórt a többi vendégnek, ráadásul a saját állapotukat is ronthatják. „A betegség legelején, amikor az ember érzi, hogy valami nincs rendben, picit gyengébb, esetleg tompán fáj a torka, és tudja, hogy csak meghűlésről lehet szó, akkor még segíthet a méregtelenítés és a forró levegő, ám a betegség aktív szakaszában akár ártalmas is lehet szaunázni, hiszen olyankor pihenni kell. Az izzasztás éppen úgy igénybe veszi az embert, mint a sport, olyan fiziológiai folyamatok játszódnak le a szervezetben az izzasztó kamrában, mint az edzőteremben” – magyarázta az oktató, aki egyúttal arra is felhívta a figyelmet, hogy sportolni csak szaunázás előtt célszerű. Például, ha valaki egy délután folyamán úszni és szaunázni is akar, akkor először menjen a medencébe, és csak ezt követően az izzasztókamrába. „A szaunaszeánsz olyan vezetett rituálé, amit mindenkinek jó szívvel ajánlok, akinek nem rendelkezik erről másként az orvosa” – tette hozzá Ruszkabányai Gitta, aki arra is figyelmeztetett, hogy kizárólag száz százalékban természetes összetevőjű illóolajokat használjunk. „Sajnos szemrebbenés nélkül ráírják ezt a minősítést a mesterséges illatanyagokra is, utóbbit úgy lehet kiszűrni, ha irritációt érzünk a szemünknél, ha a kelleténél kicsit több olaj kerül felöntésre” – hangsúlyozta Ruszkabányai Gitta, aki azt is elmondta, hogy megkülönböztetnek fej-, láb- és szívillatot is. „A citrom frissítő, élénkítő illat, az ilang-ilang pedig nyugtató hatású és kiváló afrodiziákum is” – tudtuk meg a szaunamestereket képző oktatótól, akit az infrakabin helyes használatáról is kérdeztünk, mivel ennek a kisebb hőmérsékleten zajló izzasztóprogramnak is számos egészségügyi előnye van, sokan rehabilitációs céllal használják, eredményesen. Kapcsolódó tartalom Az infraszauna rendszeres használata segít az egészségmegőrzésben és ellazít Az infravörös fény jótékony hatásai már régóta ismertek. „Az infrakabin belülről melegít kifelé, az infravörös sugarak áthatolnak a bőrön, így a test mély rétegeiben és a nyirokrendszeren keresztül történik a méregtelenítés” – magyarázta a szakértő, majd arra is felhívta a figyelmet, hogy mindig úgy helyezkedjünk el a kabinban, hogy a panelek fénysugarai érjék a testünket, különösen fontos, hogy legalább a hátunk és a gerincünk kapjon a gyógyító fényfürdőből.