Magyar innováció a növényi italok piacán

A zabtej az egyik legnépszerűbb tejalternatíva, jótékony hatásai miatt bármely egészséges étrendbe beilleszthető. Allergiások, tejcukor érzékenyek, vegánok is előszeretettel választják a mindennapokban. Utazás, táborozás idején azonban sok esetben nem olyan egyszerű hozzájutni a jól bevált termékünkhöz. Ezekben a helyzetekben jelenthet megoldást egy különleges és praktikus, hazai újdonság.

Szerencsére számtalan lehetőség közül választhatnak már azok, akiknek bármilyen okból le kell mondaniuk a tejfogyasztásról vagy egyszerűen csak nem szeretik a tejet. Mandula-, kókusz-, zab-, vagy rizs itallal is helyettesítő a tehéntej, a különböző növényi italok elérő tápanyagprofillal rendelkeznek.

„Amikor növényi tej alternatívát keresünk, az íz mellett sok egyéb szempontot is érdemes figyelembe venni a kiválasztáskor, feltétlenül végig kell böngészni a termék összetevőit, az alapszabály, hogy minél rövidebb a lista, annál jobb” – hangsúlyozta Farkas Éva élelmiszermérnök. „Az igazi tápanyagbomba, és az egyik legjobb választás lehet a zabital, amely fehérjében, rostban, vitaminokban és ásványi anyagokban is gazdag, teljeskörűen biztosítja a szükséges tápanyagokat, csökkentheti a koleszterinszintet, a csontok egészségére is jótékony hatással van, és – szemben más tej alternatívákkal – szóját, mogyorót és dióféléket sem tartalmaz.”

A HeySmoothie márka megálmodója felhívta a figyelmet arra is, hogy a növényi alapú tejek cukortartalma is márkánként nagy mértékben eltérhet, ezért mindenképp ellenőrizni kell, hogy van -e az adott növényi italban bármilyen hozzáadott édesítő és ha igen, milyen fajta.

Fenséges zabtej tasakba zárva

„Magyarországon óriási a választék a növényi tejek piacán, zabitalból is számtalan alternatíva áll rendelkezésre, de akár, ha csak valamelyik szomszédos országba is ugrunk el, már nehézségbe ütközhet ezek beszerzése” – mondta el a szakértő.

A praktikus, kis tasakokba zárt instant smoothie-jairól ismert cég erre a problémára talált megoldást, a technológiájuk egyedülálló a magyar piacon.

„Az instant zabtejport egyszerűen csak fel kell hígítani, de közvetlenül a kávéba is keverhető, így akár már az első külföldön elfogyasztott kávénk is olyan lesz, amilyet megszoktunk. A gyerektáborokban sem jellemző mindenhol, hogy gondoskodnak tej alternatíváról, a tasakos zabtejpor azonban könnyen elfér a gyerek hátizsákjában, akár egy heti adagot is könnyen bepakolhatunk” – adott ötleteket Farkas Éva.

Egy tasak HeyVegan instant zabtejporból 5 liter krémes zabtej készíthető, csak vizet kell adni hozzá, az összetevői megegyenek a normál zabital komponenseivel, főzéshez, sütéshez is használható, akár por, akár tej változatban.

„A praktikus csomagolással olyan megoldást kerestünk, amellyel jelentősen csökkenthető a hulladékmennyiség. A növényi tejek igen nagy része víz, így ezek extra csomagolásától is megszabadulhatunk, nem kell dobozokat cipelni, tárolni, ezzel időt spórolhatunk, kényelmessebbé téve a mindennapokat – fogalmazott a HeySmoothie tulajdonosa.