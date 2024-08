Itt vannak az ország legolcsóbb nyaralói – megfizethető vízparti ingatlanok Magyarországon

Hosszú ideje sokkolja a közvéleményt, hogy a Balaton népszerű üdülőhelyein ma már többet kell fizetni az ingatlanok négyzetméteréért, mint a fővárosban. A cikkből kiderül, mitől drágább vagy éppen olcsóbb egy nyaraló, és hol keresgéljen, aki nem tud tízmilliókat költeni erre a célra.

Élmények mentén vásárolnak

„Az elmúlt időszakban a piacon nyaralót keresők nagyobb része olyan személy vagy család, akik már rendelkeznek nyaralóval, hétvégi házzal, de szeretnék jobbra cserélni” – összegezte a GDN Ingatlanhálózat tapasztalatait a cég alapító-tulajdonosa, Gadanecz Zoltán.

„Továbbra is a vízparttól való távolság az egyik legfontosabb szempont, de az alacsony rezsi, a nagyobb alapterület és a modernebb épület is számít, ha valaki váltani akar. A vásárlók jelentős része konkrét elképzelésekkel érkezik, azt az ingatlant keresi, ami mindenben megfelel az elvárásainak” – osztotta meg gondolatait a szakértő.

Oda megyünk lakni, ahol ismerünk valakit

A lokáció kiválasztásánál az egyik legfontosabb szempont, hogy van-e a környéken ismerős, lesz-e társaság.

„Siófokon konkrétan tudok olyan esetről, ahol azért vett valaki egy konkrét társasházban ingatlant, mert hasonló korú gyerekekkel rendelkező ismerőseinek is ott volt lakása. Ezek zárt kerttel, saját kis játszótérrel rendelkező házak, így a baráti családok számára ideális megoldást jelentenek, hiszen kevesebb fáradtsággal, helyben tudják megoldani, hogy a gyerekek biztonságban, jó társaságban szórakozzanak” – magyarázta a GDN Ingatlanhálózat vezetője.

Kolóniák a folyóparton

Hasonló a motivációja azoknak a családoknak, baráti társaságoknak, akik folyóparti, gyakran ártéri kisházakat vásárolnak meg, melyeket hétvégi háznak használnak. Itt is jellemző, hogy az első vásárlót néhány éven belül többen is követik az adott környéken.

„A Dráva parton, Vízvár alatt, de a Tisza kisfalvas részein is előfordul hasonló” – számol be tapasztalatairól Gadanecz Zoltán.

„Ezek az ingatlanok általában néhány millió forintért megszerezhetőek, felújíthatóak, így apró, de komfortos menedéket jelentenek a hétköznapi rutint kis időre maguk mögött hagyni kívánó tulajdonosoknak. Jellemzően a természetközeli élet vonzza azokat, akik itt vesznek nyaralót, mégis fontos számukra, hogy a város maximum egy órás autóútra legyen, a víz pedig lehetőleg a telek végén. Hasonló trendet figyelhetünk meg hazánk festői hegyvidékein is” – magyarázta.

A korona még a Balatoné

Persze a legfelkapottabb, a legtöbbek által vágyott nyaraló még mindig balatoni. Ma egy másfél szobás lakás a tó környéki településeken 40-70 millió között alakul. Itt egyre inkább a kétlakiság jellemző vagyis nem is annyira nyaralót vagy hétvégi házat, hanem egy második otthont vesznek a, nem ritkán, fővárosi családok.

A legolcsóbbak

A GDN Ingatlanhálózat kínálatában mindkét típusú ingatlanból nagy a választék. A balatoni újépítésű ingatlanok mellett, nyaralónak, víkend háznak, sőt akár hobbikertnek is használható telkeket, épületek is találunk a több ezer ajánlat között. Jelenleg négy olyan hétvégi háznak is alkalmas ingatlan érhető el, amelyeknek 5 millió forint alatt van az irányára.