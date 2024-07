Elbagatellizált fogápolás: Akár szívbetegség is lehet a vége

A fogápolási rutint még ma is hajlamos sok felnőtt elhanyagolni, ami mindamellett, hogy súlyos egészségügyi és esztétikai problémákhoz vezethet, a társas kapcsolatokra is negatívan hathat. Éppen ezért érdemes minél előbb változtatni a szokásainkon, hogy a következő generáció már szájhigiénia-tudatos felnőtté válhasson.

A WHO felmérése szerint Európa áll a legrosszabb helyen a szájbetegségek terén: a lakosság több mint felének van fogproblémája vagy egyéb szájüregi rendellenessége. A károsodott fogak számát tekintve is listavezető a régió: több mint 33 százalék a lukas fogak aránya, ami 335 millió beavatkozást jelent. A hibás szájápolási technikák mellett a szervezet szerint az is problémát jelent, hogy sokan nincsenek tudatában a káros következményekkel és azzal, hogy a fog- és szájüregi problémák az egész szervezetre hatással lehetnek.

A generációs átörökítés szempontjából is kikerülhetetlen feladat a szájhigiéniás szokások megreformálása, a gyerekek ugyanis leginkább a szülői példa alapján sajátítják el a mindennapi rutint. Dr. Dergez Márk fogszakorvos szerint már az első fogacskák megjelenése előtt érdemes a gyereket hozzászoktatni a rendszeres fogmosáshoz.

„A maradandó fogak esetében fogselymet is érdemes használni a teljes szájhigiénia biztosítása érdekében. Az elektromos és intelligens fogkefék különösen ajánlottak, mert alaposabb tisztítást tesznek lehetővé, a nagyobb gyerekek pedig élvezik használni az olyan technológiai újításokat, mint például az AI alapú eszközök” – fejtette ki a MindentMent rendelő fogszakorvosa.

A szakértő szerint szülőként a leginkább azzal mutathatunk példát, hogy mi magunk is rendszeresen és alaposan mossuk a fogunkat. Érdemes együtt végezni a fogmosást a gyerekekkel, hogy lássák és tanulják a helyes technikát. Ezen kívül érdemes a kicsikkel a fogápolás fontosságáról is beszélni, valamint szokássá tenni a rendszeres fogorvosi látogatásokat. Az Oclean Care+ applikáció a szülők segítségére lehet, mint a szülők eszköze a gyermekek fogmosási szokásainak felmérésére és nyomon követésére.

„Gyakori hiba, hogy a szülők nem figyelnek eléggé a gyermekek fogmosási technikájára és nem ellenőrzik annak alapos végrehajtását. A napi kétszeri fogmosás elengedhetetlen, ehhez használjunk fluoridos fogkrémet és fogselymet is a lepedék eltávolítására. Az intelligens elektromos fogkefe jó választás lehet, hiszen a legmodernebb eszközök arra is felhívják a figyelmet, hogy mikor váltsunk át a fogsor másik oldalának tisztítására, illetve képesek feltérképezni a szájüreget, így pontosan tudhatjuk, minden fogat alaposan megtisztítottunk-e” – tette hozzá a fogorvos.

Veszélyes figyelmen kívül hagyni az intő jeleket

Dr. Dergez Márk szerint sokan hagyják figyelmen kívül az olyan intő jeleket, mint az ínyvérzés és az ínygyulladás, ami komolyabb problémákhoz vezethet. A rossz lehelet és a fogkő jelenléte is olyan problémák, amelyeket nem szabad elhanyagolni, hiszen ezek a problémák olyan változásokat indíthatnak el a szervezetben, amelyek súlyos eltéréseket, betegségeket okozhatnak.

„Az elhanyagolt szájhigiénia komoly egészségügyi problémákhoz vezethet, mint például szívbetegségek, cukorbetegség és légúti megbetegedések. Ugyanakkor pszichés hatásai is lehetnek, mint például a rossz lehelet miatti társas kapcsolatok romlása. A szájhigiénia elhanyagolása a fogak elvesztését és fájdalmat is okozhat. A mai fiatal generáció számára sokkal több szájápolási eszköz áll rendelkezésre, mint ami az idősebbeknek valaha volt. Fontos megtanítani az idősebb generációnak ezen eszközök használatát, hiszen az applikációk és okos eszközök is jelentős segítséget nyújthatnak a szájüreg tisztán tartásában” – tért ki rá a fogorvos.

A modern eszközök használata nagyban hozzájárul a szájüreg és a fogak karban tartásához, ráadásul a használója könnyedén fel tudja mérni, mennyire hatékony a tisztítás. Ebben nyújtanak segítséget az Oclean legkorszerűbb, AI alapú elektromos fogkeféi is, amelyek alaposan tisztítják a szájüreget és minden fogmosással eltávolítják a baktériumokat, lepedékeket, így megelőzve a szájüregi betegségeket. Ez főként annak köszönhető, hogy a kijelzők már nem csak a telefonos alkalmazásokban, de a fogkefék testén is jeleznek, gyakorlatilag beolvassák a szájat, és valós időben mutatják meg, hogy elmaradtunk-e valahol a tisztításban. Az új eszközök hang-botokkal is fel vannak szerelve, amelyek vezetnek minket, ahogy végighaladunk a szájüregen, hogy tudjuk, megfelelő-e az erősség és a technikánk, de előre beállított időzítőkkel is rendelkeznek, amelyek gondoskodnak a pontosan 2 perces tisztításról, amit a fogorvosok ajánlanak. A technológia képes személyre szabni a tisztítási programot, miután elemezte a használója száját, válaszolva a szükségleteire, ezáltal a tisztítást még alaposabbá és személyre szabottabbá teszi.