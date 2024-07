Mitől zöldül be a hajad a strandon? Nyári hajproblémák és megelőzésük

Július 22. nemcsak a Haj Világnapja, hanem Magdolna, a fodrászok védőszentjének napja is. A népi hiedelem szerint az ezen a napon levágott haj szerencsét hoz. Manapság el is kél a szentek segítsége, hiszen a klímaváltozás okozta egyre gyakoribb extrém magas hőmérséklet és a tűző nap fejbőrünk és hajszálaink egészségére is negatív hatással vannak. Míg a bőr fényvédelmének fontosságáról mindenki hallott már, azt kevesen tudják, hogy nyáron a hajunkat is védeni kell az UV-sugárzástól.

Az egyre melegebb nyarak és a hőségnapok számának növekedése(1) nem csak a bőr, hanem a haj egészségére is káros hatással van. Az egyre szárazabb levegő és az égető nap ugyanis károsítja a hajat, ami a meleg hatására kiszáradhat, a magas UV-sugárzás elszíneződést okozhat, a tűző napsütés miatt pedig még a fejbőr is megéghet. Az UV-sugárzás roncsolja a haj fehérjéit Az UV-sugárzás bőrre gyakorolt negatív hatásáról régóta hallani, ám azt csak az utóbbi éveken sikerült bizonyítani, hogy a magas UV-sugárzás nem tesz jó a hajszálaknak sem. A látható színbeli változás mellett kutatók bizonyították, hogy az UV-sugárzás károsítja a hajban lévő fehérjéket(2) is. „Az UV sugárzás fakítja a hajszínt és a tűző napon a fejbőr valamint a homlok töve is könnyen leéghet. Ilyenkor célszerű fényvédő krémmel bekenni a haj választékánál, valamint a haj kontúrjánál lévő területet. Vigyázzunk, hogy ne kenjük túl vastagon, mert a hajtő könnyen bezsírosodhat, ezért inkább fényvédő sprayt használjunk naptej vagy napolaj helyett.”- mutat rá a lehetséges megoldásra Vass Edina, az elrontott frizurák helyrehozására specializálódott Angerer Fodrászat mesterfodrásza. „Lehetőleg ne használjunk hajformázó termékeket, hajlakkot vagy hajhabot, mert ezek a nap UV-sugarainak hatására valósággal beleégnek a hajba. A haj kúraszerű, hajpakolással történő hidratálása, valamint a hajban maradó hajtej és hajolaj használata viszont kifejezetten javasolt a száraz nyári időszakban, és az is segít, ha mindig langyos vízzel mosunk és öblítünk hajat.”- tette hozzá a szakember. Így kerülhető el a haj bezöldülése Az UV-sugárzás a természetes haj árnyalatán is képes világosítani, ám ez a hatás fokozottan jelentkezik festett haj esetében. A festett haj mindig több odafigyelést igényel, mint a természetes haj, és nem szakszerű ápolás mellett könnyen kifakul, vagy akár el is színeződhet. „Festett haj esetén a kalap vagy kendő kifejezetten ajánlott, mert megóvja a haj színét a kifakulástól. Javasolt UV védelmet tartalmazó színvédő sampon használata, illetve az UV szűrős hajspray használata is száraz és vizes hajon egyaránt. Klóros víz esetén a festett hajjal szintén óvatosnak kell lenni, mert a világos árnyalatokat akár be is zöldítheti a klór. A világosításokat viszont érdemes erre az időszakra időzíteni, mert a nap amúgy is világosít a hajon 1-2 árnyalatot, így akár szőkítés nélkül is kipróbálhatunk egy világosabb hajszínt.” – magyarázta a mesterfodrász az UV-sugarak hatását. Vízparti nyaralás: a frizura ellensége? Az UV-sugárzás mellett a nyár másik elengedhetetlen összetevője, a klóros vagy sós víz sem tesz jót a hajnak. Strandolás után jól érezhetően megváltozik a tapintása, aminek hátterében a haj porózus szerkezete áll, ami könnyen magába szívja a klóros vagy sós vizet. A frissen mosott, száraz haj valósággal szivacsként viselkedik, ezért a szakember tanácsa alapján strandolás előtt soha nem szabad hajat mosni. Még akkor sem, ha zsírosnak érezzük, mert pont ez a nem kívánt réteg fog természetes védelmet nyújtani a káros hatásokkal szemben. „Strandolás előtt ugyanakkor érdemes egy kevés hajápoló olajat vékonyan felvinni a hajszálak teljes hosszára, ami megvéd a nap sugaraitól és a medence vagy a tengervíz káros hatásaitól. Mielőtt fürdeni mennénk, öblítsük át a haj teljes hosszát és a fejbőrt is tiszta vízzel, mert így nem a klóros vagy sós vízzel fog telítődni a haj. Az öblítést ismételjük meg minden fürdőzés előtt és után, így kevésbé lesz száraz és töredezett a hajunk.” – magyarázta Vass Edina, és azt is hozzátette: nyaralás alatt az alapos hajmosás várhat a vakáció végéig, addig elég csupán tiszta vízzel alaposan átöblíteni a hajat, akár sampon és balzsam használata nélkül is.