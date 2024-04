Zéró vagy diétás kóla? Dietetikus válaszolt, melyik az egészségesebb

Egy Torontóban élő dietetikus a minap kifejtette e véleményét a kalóriamentes diétás üdítőkről a Tiktokon.

Diet Coke or Coke Zero? Dietitian reveals which one is healthier https://t.co/UQU1OEoXSy pic.twitter.com/JCT46ka1YG

— New York Post (@nypost) April 14, 2024